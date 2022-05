Almudena Cid sigue muy centrada en el trabajo y es precisamente este el que le ha ayudado a superar su ruptura con Christian Gálvez. Aunque prefiere no entrar en polémicas y no opinar sobre su ex, inevitablemente es preguntada por el presentador, quien sí ha rehecho su vida. El locutor de radio está feliz con Patricia Pardo, una relación sobre la que él sí se ha pronunciado y que ha asegurado que le ha traído grandes alegrías a su vida. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para abrirle las puertas al amor y así lo explica la gimnasta ante las cámaras, de hecho, ella tiene clara su posición en este asunto. De momento, no tiene previsto enamorarse y es que asegura que se está descubriendo poco a poco y con paciencia.

Vídeo: Europa Press

No ha sido fácil para ella pasar página, por lo que no se plantea iniciar un romance con alguien. Quiere dedicarse tiempo a sí misma, reinventarse como actriz y apoyarse en el deporte, ámbito que también le enseñó lo que era la soledad. Ahora son sus padres y sus amigos quienes no le sueltan de la mano para que pronto pueda volver a ser la de siempre en esta vida que ha comenzado desde cero. «Lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto. Con quien tengo que estar bien es conmigo, a quien tengo que conocer bien es a mí, a quien tengo que cuidar y mimar es a mí», dice.

Agradecida no solo por el trato de la prensa, sino también porque su círculo no le haya soltado de la mano, Almudena Cid empieza a estar feliz. «Me estoy descubriendo y agradezco el trato porque sé que dentro de todo esto me estáis tratando todos muy bien. Gracias por el respeto», dice la gimnasta olímpica. El final de su historia de amor llegó el pasado 23 de noviembre, siendo meses después cuando se firmó oficialmente el divorcio y cuando finiquitaron todos los asuntos que les unían. Él se quedó en la casa que habían compartido durante sus años como pareja y ella se mudó a un loft del que SEMANA te contó todos los detalles. Se trata de un piso situado en Móstoles de 76 metros cuadrados y cuya valoración está tasada en 120.000 euros.

