7 Muchos de sus amigos aseguran que hacen los mismos gestos

Como la mayoría de los hermanos, Alma y Manuel también han tenido encontronazos, sobre todo, cuando vivían juntos: «No recuerdo haber tenido una pelea muy gorda con él. Ahora no nos peleamos, pero de pequeños sí. Me he peleado mucho con él porque Manuel siempre ha tenido muchos celos de mí», decía entre risas.

Alma Cortés no ha podido evitar mostrarse sincera de la personalidad que tiene su hermano. Según ella, «es muy seco, muy reservado, como para dentro». Aunque ninguno de los dos son cariñosos, Alma asegura que «si hay que elegir a uno, creo que yo soy más cariñosa que él».