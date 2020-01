10 "Lo veía indefenso"

«Yo tendría como nueve años. Vino al mundo una persona muy especial. Yo siempre quise tener una hermana y luego llegó a mi vida una personita, mi hermano Samuel. Lo recuerdo como un momento muy especial. He aprendido mucho y madurado. Yo sentía que tenía que cuidarlo, protegerlo… lo veía indefenso. Adquirí mucha responsabilidad. Me acuerdo mucho de todo y recuerdo todo el rato esperando. Por la mañana me avisaron de que ya había nacido mi hermano. Nos fuimos al hospital y yo estaba muy ilusionado. Recuerdo que me lo ponía en mis piernas…», ha comentado emocionada. «Siempre he estado con él».