Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, estuvo a punto de morir tras nacer su hija Bella: "Tuve una hemorragia y me hicieron 17 transfusiones"

"Tuve una hemorragia terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano", ha contado Alice Campello en la televisión italiana.

Para Alice Campello y Álvaro Morata, el nacimiento de su hija Bella supuso una enorme alegría. Por fin daban la bienvenida a su cuarto hijo en común. Pero el alumbramiento trajo consigo un gran susto. Y es que poco después de dar la bienvenida a la niña, la mamá tuvo que ser ingresada en la UCI tras sufrir varias complicaciones en el parto. En su momento, el futbolista quitó hierro a lo sucedido, pero ahora hemos sabido que su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos fue grave: estuvo a punto de perder la vida. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", ha contado este sábado la empresaria en el programa Verissimo de la televisión de su país.

"Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así", ha revelado la influencer. Fue el pasado 9 de enero cuando nació Bella, que se une a una gran familia formada por sus padres y sus tres hermanitos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de dos. Para Campello, tener una niña siempre fue un sueño. Hace apenas un mes estaba emocionada de ver la carita de su primera hija: "Me lo merecía y siempre lo había querido", apuntaba en televisión.

Alice Campello, al borde de la muerte tras nacer su hija Bella

La mujer de Álvaro Morata ha contado que su estado de salud fue muy delicado tras el nacimiento de Bella. Ahora se encuentra recuperada, pero hubo horas en las que estuvo entre la vida y la muerte: "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".