Alexia Rivas y Alfonso Merlos están viviendo su propia luna de miel después de que se descubriera su romance a partir del polémico vídeo del periodista en el que aparecía la reportera de Mediaset por detrás. Después de todo, la pareja está más feliz que nunca y la joven no duda en gritarlo a los cuatro vientos y dar un paso más allá en su relación.

Alexia Rivas es muy asidua a compartir su día a día en las redes sociales. Sin embargo, desde que se hiciera público no hemos visto ninguna publicación en la que aparezca junto al colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. Hasta ahora. La joven ha publicado una imagen muy romántica en la que aparecen de lo más acaramelados disfrutando de un maravilloso día de piscina. Además, no ha dudado en dedicarle unas apasionadas palabras.

«Nada más importa«, escribe la joven junto a la imagen. Esta publicación llegaba tan solo minutos después de que compartiera una sabia reflexión acerca de lo que es estar enamorado: «Puedes estar dos años con alguien y no sentir nada o puedes estar dos meses con alguien y sentir de todo. Eso es porque el tiempo no puede utilizarse para medir la calidad del corazón, ni la pasión, ni el amor«. La de Ponferrada está explotando su faceta como influencer e instagramer y no para de compartir dulces momentos.

Asimismo, gracias a sus redes sociales hemos podido ver cómo el periodista ya conoce a los mejores amigos de la reportera de ‘Socialité’, puesto que han disfrutado de una tarde tomando el sol y bebiendo varios cócteles en la piscina de la casa de Merlos (donde están pasando el confinamiento).

Ya se dejan ver en público

A finales del mes de mayo SEMANA publicó las imágenes más esperadas de la pareja del momento. Alexia Rivas y Alfonso Merlos eran pillados paseando y demostraron que su relación va viento en popa. No dejaron de profesarse carantoñas y, entonces, se hizo evidente la complicidad que les une.

Están felices, dispuestos a apostar por su idilio y seguir adelante con su historia de amor. «Nos estamos apoyando el uno en el otro», señalaba Alexia a esta revista. Con estas declaraciones, la joven ha querido dejar claro que los dos están seguros de seguir adelante y, a pesar de estar en el ojo del huracán, se mantienen unidos.

El otro apoyo de Alexia Rivas

La joven está explotando su faceta de influencer y nos está regalando un sinfín de momentos. En uno de ellos, la que fuera reportera de ‘Socialité’ no dudaba en hablar de otro de los amores de su vida. Alexia Rivas está alejada de los suyos y, además de encontrar refugio en el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, ha encontrado en Iro, su perro, su mayor apoyo. En los últimos días, su pequeño amigo se ha convertido en su mejor confidente. Tanto es el amor que profesa por su mascota que habla de él como el amor de su vida. Desde que llegara a su vida, se ha convertido en el absoluto protagonista de sus redes sociales.

«A Iro se lo encontraron acurrucado en la esquina de un paso de cebra un día de lluvia y frío. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba allí, estaba empapado y tenía miedo a los humanos. Ahora, es un perro feliz. Es cariñoso, está constantemente pegado a sus dueños, su pasión es mover las alfombras de la casa, prefiere los bordes de las pizzas que su comida 😏 y… ES UN POCO MUUUUCHO cotilla«, describía la joven con una imagen junto a su amigo de cuatro patas. Además, bromeaba y aseguraba que «lleva micrófonos incorporados en su collar para después revelar secretos de Estado». La joven ha dejado claro que a pesar de que fueron ellos quienes adoptaron al pequeño, ella no le está ayudando, sino que es todo lo contrario: «Él me está ayudando a mí. A sonreír, a creer que la vida es bonita, a levantarme. Por eso, gracias, Iro«.