Álex Lequio se empieza a preocupar de su físico en las redes sociales

Por fin puedo hacer público este proyecto en el que hemos estado trabajando desde 2016. La verdad que no teníamos pensado abrir la plataforma hasta 2020 pero nunca me hubiera imaginado el éxito que ha tenido esta iniciativa. ‘Celebrize’ es una red que empezó siendo un punto de encuentro para los colaboradores de @polarmarketingroup e influencers, en el que dinamizábamos y supervisábamos las colaboraciones, pero sorprendentemente la plataforma ha adquirido un volumen de +20k influencers y colaboradores de todos los sectores: desde grupos de restauración internacionales hasta hoteles o alquileres de barco e incluso bicicletas (😂😂 has leído bien). Dicho esto, me alegra mucho comunicaros este proyecto de manera tan espontánea en el ave, no podía ser de otra forma, y deciros a todos los Influencers y marcas: welcome to #Celebrize #yatengobarba 👇Link en BIO 👇