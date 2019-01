Álex Lequio, de cena de negocios con Alejandra Rubio y Aless Guibaja

Álex Lequio está disfrutando del tiempo libre que tiene en la capital madrileña. Después de un 2018 complicado debido a la temporada que tuvo que pasar en Nueva York para someterse a un tratamiento de cáncer, ha regresado a Madrid y está totalmente volcado en su empresa de marketing digital. De hecho, ha realizado una cena de empresa acompañado por los influencers más seguidos del panorama nacional.

Álex Lequio disfrutó de una cena acompañado por influencers

Y es que este miércoles salió a cenar con un grupo de amigo de lo más variopinto. El hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón disfrutó de la gastronomía de un conocido bar del centro de Madrid. Se trata de La Carlota Restaurante, un lugar que ya conoció hace unas semanas Álex Lequio y que tanto le gustó, que decidió llevar allí a sus amigos y disfrutar de una cena muy especial. “Ya que no he podido brindar mucho en navidades, aprovecho para hacerlo en el lujazo de sitio nuevo que me he encontrado por Madrid @lacarlotarest . Además voy a hacerlo con cerveza, que con el champagne me atraganto”, escribió a principios de enero cuando conoció este establecimiento.

Les llevó a un restaurante que él ya conocía

Y no ha tardado en volver. De hecho, ha aprovechado para asentar sus negocios y ha realizado una cena de trabajo en la compañía de algunos de los influencers más cotizados, de la talla de la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, y Aless Guibaja. Una cena de trabajo debido a que Álex Lequio está ya completamente volcado en sus negocios.

Estuvo acompañado por Alejandra Rubio y Aless Guibaja

Quizás esta cena también se debe al éxito que cosechó en los últimos meses y que él mismo quiso compartir con sus seguidores a través de las redes. Álex anunció con mucha “ilusión” que su empresa, Polar Marketing, ha terminado un nuevo proyecto cuyo éxito “no esperaba” y que “va a cambiar el influencer marketing para siempre”. “Hay desde grupos de restauración internacionales, hoteles, alquileres de barcos y bicicletas”, contó muy contento en el vídeo.

Una cena de negocios debido a que su empresa va viento en popa

Reunió a las influencers de la talla de Alejandra Rubio

