Álex González habla por primera vez de su romance con María Pedraza (y de su ex)

Álex González no para de trabajar y ahora se expone una vez más a las preguntas de los periodistas para promocionar su nueva película, ‘Fuimos canciones’, que se estrena el próximo miércoles 29 de septiembre y en la que comparte cartel con María Valverde. Se trata de una comedia romántica algo atípica y en la que el humor juega un papel destacado. Pero si algo nos atañe es que ha sido la excusa perfecta para entrar a preguntarle sobre su relación sorpresa con María Pedraza, actriz con la que se ha dejado ver sospechosamente este verano en numerosas ocasiones hasta que los rumores de romance entre ellos han estallado. Después llegó una breve confirmación a modo de foto, en la que por fin no se escondían y no jugaban al despiste.

Pero ahora por fin Álex González ha levantado el velo de secretismo con el que protegía los primeros pasos de su historia de amor con María Pedraza y ahora ya habla de ella sin miedos. Lo hace sin percatarse de sus palabras hasta que se ha metido de lleno en la conversación. En la nueva película, Álex González da vida a Leo, que es el gran amor de Maca, personaje que interpreta María Valverde. Él le destrozó la vida y justo cuando ella comienza a mirar por ella y a empezar su andadura por su propio camino, se topa de nuevo con él y pone otra vez su vida patas arriba. Un papel difícil para él, pero del que ha aprendido mucho, como que “el amor es maravilloso, es el motor que mueve el mundo y precisamente esta película es de una historia de amor”. Aquí, la pregunta es clara y el nombre de María Pedraza entra a colación.

Álex González se pone tenso al oír que su propia relación con la actriz es puesto sobre la mesa, pero finalmente termina por responder: “No me gusta hablar de mi vida, pero estoy feliz, muy feliz”, confiesa el actor, que se describe como una persona “romántica” y “muy tradicional”. El intérprete ha mantenido numerosas relaciones con rostros muy populares de nuestro país y es que su lista de conquistas es muy amplia y no todos los nombres acaban apareciendo en ella, pero él tiene muy claro que “hasta que no te amas a ti mismo no estás preparado para amar a otras personas”.

Ahora parece que ha encontrado ese equilibrio perfecto y que María Pedraza ya ha hecho nido en su corazón, motivo por el que ahora es capaz de reconocer que no lo ha hecho bien siempre en cuestiones de amor y que incluso una reconciliación con alguien de su pasado no fue una decisión acertada. Vea el vídeo para descubrir cómo habla de María Pedraza, cómo recuerda a sus exparejas y cómo se ha enfrentado a este nuevo papel que le ha removido tanto por dentro. ¡Dale al play!