El de Fórmula Abierta se ha pronunciado sobre la versión en solitario que ha lanzado el de San Vicente de la Barquera por el 20 aniversario de su carrera.

Se van a cumplir 20 años de la primera vez que escuchamos «Dos hombres y un destino», una mítica canción que unió sobre el escenario de ‘Operación Triunfo’ a dos jóvenes David Bustamante y Álex Casademunt. Ahora, el exmarido de Paula Echevarría ha querido rendir homenaje a sus dos décadas de carrera musical lanzando un disco recopilatorio con varias de sus canciones más icónicas.

Entre ellas, la mencionada anteriormente. Sin embargo, el de San Vicente de la Barquera ha sembrado la polémica al sacar el videoclip de la nueva versión sin contar con su compañero. Algo que ha despertado un sinfín de comentarios hasta el punto que el propio integrante de Fórmula Abierta ha salido a la palestra para pronunciarse sobre el asunto.

«Familia, muy feliz de cumplir 20 años junto a vosotros, el viernes a las 00:00 h primer adelanto de lo que viene. ‘Dos hombres y un destino’. Es tal la ilusión, el trabajo y las ganas que he puesto en este aniversario, que ver vuestras ganas y emoción, me hacen la persona más feliz del mundo!!! GRACIAS!!!», escribía hace unas semanas David Bustamante para anunciar el lanzamiento de su nuevo videoclip. Tras esto, sus seguidores corrieron rápidamente a preguntarle dónde se encontraba su compañero de edición puesto que no concebían que hubiera sacado la canción sin él.

Días después del lanzamiento, para zanjar cualquier tipo de polémica, el otro protagonista en cuestión ha hecho uso de sus redes sociales para aclarar si había sido decisión suya no haber participado con su excompañero del talent musical de Televisión Española. «Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos», afirma Álex Casademunt.

Tras este dardo envenenado, el cantante ha recibido un sinfín de comentarios en los que se demuestra la polaridad de opiniones que hay respecto al tema. Hay algunos que muestran su apoyo al concursante de ‘El Desafío’ y hay otros que insisten en que este último tendría que haber tenido el detalle de llamarle. «A ver, Álex: en 2002 había ‘Dos hombres y un destino’. Ahora la canción estará dentro de un álbum llamado ’20 años y un destino’. Un destino que le homenajea a él y a su público. Y como la canción es suya, hace y deshace sin deberte ningún WhatsApp», «El punto es que se cumplen 20 años de ‘OT 1’ dónde empezó su carrera y la canción era una colaboración. Está bien, pero 1 llamada no mata a nadie», «¿Cuando la grabó con Axel también reclamaste una llamada? ¿O cuando la cantaba en la gira con Nandez? ¿O cuando la canta solo en sus conciertos?», «A él nadie le ha regalado nunca nada, lo que ha conseguido, lo ha HECHO SOLO. Solo se acuerdan de él cuando les interesa», se puede leer.

David Bustamante, en el mejor momento de su carrera

Sea como sea, lo cierto es que David Bustamante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el terrero profesional como personal. Así, el cantante está participando en varios proyectos que le han devuelto a los platós de televisión y está centrado en su carrera musical, la cual cumple 20 años. En el terreno amoroso, el de San Vicente de la Barquera no duda en gritarle a los cuatro vientos lo enamorado que está de Yana Olina. La bailarina y él hacen un támden perfecto y han demostrado en un sinfín de ocasiones lo felices que se hacen el uno al otro.