Sin lugar a dudas, este será el cumpleaños más amargo para Alessandro Lequio. El colaborador de televisión cumple este mismo miércoles 17 de junio los 60 años. Un cambio de década que hubiera celebrado por todo lo alto si las circunstancias hubieran sido diferentes y no hubiera perdido hace poco más de un mes a su hijo, Álex Lequio, quien luchó durante más de dos años contra un cáncer que finalmente no pudo superar. Esta misma mañana, hemos visto al cumpleañero paseando con su hija, Ginevra, fruto de su relación con su actual pareja, María Palacios, y su mejor apoyo ante esta situación tan complicada.

Alessandro Lequio ha salido a pasear junto a su hija, Ginevra

Alessandro Lequio se ha mostrado con el rostro cansado, cabizbajo y visiblemente triste por la irreparable pérdida. Ya ha pasado más de un mes del fallecimiento de Álex Lequio, que murió en un hospital de Barcelona donde estaba recibiendo un nuevo tratamiento que finalmente no llegó ni a terminarlo. A su regreso a Madrid, María Palacios estaba esperándolo en la casa de Ana Obregón, donde se reunió toda la familia antes de despedir al joven en una íntimo funeral al que tan solo pudieron acudir un número reducido de personas debido a la situación que estaba atravesando el país a consecuencia de la pandemia.

Tras el último adiós a Álex Lequio, hemos visto en diferentes ocasiones al colaborador de televisión acudir a la casa de su expareja junto a María Palacios, que se ha convertido en el mejor apoyo de Alessandro en un discreto segundo plano. También su hija pequeña, Ginevra, que sin ser todavía consciente de todo lo que ha ocurrido, es la razón más importante para que Alessandro Lequio continúe con su vida de la mejor manera.

Un cumpleaños amargo sin celebraciones ni florituras

Alessandro va a pasar el día de su cumpleaños sin grandes florituras ni celebraciones. De hecho, es lo que menos le apetece en este momento. Tan solo estará junto a su familia, que son sus grandes apoyos en estos momentos tan complicados. Durante este paseo junto a su hija Ginevra, a pesar de su rostro serio, estuvo en todo momento pendiente de la pequeña, que todavía no es consciente de lo que le ha ocurrido a su hermano mayor. Sin olvidar su mascarilla -aunque no bien puesta- Alessandro fue a hacer unas gestiones acompañada de Ginevra, que no paró de darle conversación a su padre, que no le soltaba la manita. Desconocemos si Alessandro Lequio soplará las velas, pero en el caso de que lo haga no pedirá un deseo. Ya que el único deseo para la familia es que todo esto se haya convertido en una pesadilla, algo que no se puede cumplir.