Tras las duras acusaciones de este miércoles por parte de Rocío Carrasco a Alessandro Lequio, el italiano le responde de manera tajante

Este miércoles, Rocío Carrasco respondió a Alessandro Lequio, quien ha sido muy crítico con su testimonio durante estas semanas. “Creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser (refiriéndose a Antonio David) y, claro, perro no come perro», decía. Estas palabras causaron un gran revuelo en redes sociales, ya que Carrasco daba a entender que Lequio era un maltratador, algo que lleva diciendo de su ex desde el episodio 0. Ahora, es el colaborador quien le responde a estas duras acusaciones.

Alessandro Lequio se muestra muy tajante con Rocío Carrasco

Este jueves, Alessandro Lequio ha acudido a su puesto de trabajo en ‘El programa de AR’ donde han comentado el programa de este miércoles. Además, han querido ponerle las imágenes en las que Carrasco decía esta dura acusación y que él se defendiera de las mismas. Así ha sido. El italiano ha dicho lo siguiente: «Yo creo que la que no me ha entendido es ella. Ella ha contado una versión de mi relato que en absoluto ha dicho lo que yo he dicho. Lo ha manipulado y retorcido, pareciendo que soy cómplice de su ex e igual que él», ha comenzado diciendo.

Y ha seguido con su alegato: «Yo soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer que no está bien y que lo que dice hay que escucharlo con cierta calidad. Pero creo que no está bien de acusar a la gente de un delito cuando es falso. Yo nunca nunca nunca he sido denunciado por maltrato ni nunca nunca nunca he sido condenado por maltrato«, ha dicho. Alessandro Lequio asegura que «ella piensa que los que no están con ella, están contra ella. Yo por decir que una madre lleve 9 años sin querer ver a sus hijos, no quiere decir que Antonio David sea santo de mi devoción. En absoluto», ha sentenciado refiriéndose a ese tema.

Lequio no entiende cómo Carrasco puede llevar tanto tiempo sin hablar con sus hijos

El italiano ha comentado otras partes de la entrevista, como el hecho de que Rocío Carrasco revelara que no estaba preparada para hablar con su hija. «Una madre no puede decir que no está preparada para hablar con su hija. Puede ser algo puntual pero no llevar 9 años sin vera sus hijos. Una madre o un padre siempre tiene que estar preparado», ha dicho. Muy emocionado también ha asegurado: «Hay una cosa que tengo que decir, yo que daría lo que fuese, lo que fuese, por abrazar a mis hijos no entiendo que una madre se desentienda de sus hijos. De sus dos hijos. Yo creo que para abrazar un hijo, una madre y una padre no tiene que estar preparado».

El colaborador de televisión también se ha pronunciado sobre la agresión que Rocío Carrasco sufrió hace nueve años a manos de su hija, Rocío Flores: «Yo creo que una madre agredida por su hija lo que debe hacer es quitar hierro y no criminalizarla. 9 años después no se puede acusar a una adolescente, sobre todo cuando la adolescente de ayer es la mujer de hoy que no para de pedir un abrazo», dice. «Yo creo que le está poniendo a su hija la etiqueta de violenta», sentencia.

Ana Obregón sale en defensa de Alessandro Lequio

Precisamente horas después de estas duras acusaciones de Rocío Carrasco, Ana Obregón reaparecía en sus redes sociales con ¿un zasca? Ana Obregón ha compartido una fotografía en la que aparece Alessandro Lequio con su hijo cuando este era pequeño y escribía lo siguiente: «Que buen padre has sido y eres… Aless te adoraba». ¿Es un claro zasca a Rocío Carrasco por su no relación con su hija, Rocío Flores? ¿O puede que sea una simple casualidad, ya que en varias ocasiones Ana Obregón ha demostrado la excelente relación con su ex? Sea como fuere, la cuestión es que esa declaración ha llegado en el momento oportuno tras las duras acusaciones de Rocío Carrasco al padre de su hijo.