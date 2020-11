Alessandro Lequio y Kiko Rivera han iniciado una guerra paralela a la que el dj tiene abierta con su madre, Isabel Pantoja, desde hace semanas,

Alessandro Lequio y Kiko Rivera han iniciado una guerra mediática en paralelo a la que el dj tiene con su madre, Isabel Pantoja. A través de los medios de comunicación, el italiano ha sido uno de los colaboradores de televisión que más crítico ha sido con la actitud del hijo de la cantante. Alessandro no entiende cómo está llevando a cabo esta guerra contra su madre y así lo ha expuesto públicamente.

Pues bien, después de que Kiko Rivera le contestara, comienza un cruce de reproches. Ahora Alessandro Lequio ha querido hacerle saber al dj algo y no le ha temblado el pulso: «La respuesta que le di es lo que siento y pienso… que la familia está por encima de todo. El comentario se lo hice, además, con cariño. Es casi tierno el comentario, pero parece que él no entiende esos argumentos. Su reacción es la propia de los que tienen el gen paleto, si no estás conmigo, estás contra mí», comenzaba diciendo tras las duras palabras del dj.

Pero no quedaba ahí la cosa. Y es que Alessandro Lequio seguía dando explicaciones sobre el comportamiento de Kiko Rivera, que sigue sin entender: «Yo creo que este chico tiene un problema. Tiene una distorsión del concepto de familia. El otro día dijo que no volvía a Cantora hasta que muriese su abuela… Si de verdad quieres a tu abuela vas a allí para disfrutar de ella lo que le queda, qué más da lo que tengas con tu madre. Yo a lo mejor peco de ingenuo. Su gran incoherencia es que dice que todo lo hace por sus hijas, atacando de esa manera a su madre. No es el mejor ejemplo que le puede dar a unos hijos».

El cruce de ataques continúa entre Alessandro Lequio y Kiko Rivera

Hace unos días, el italiano se pronunciaba sobre el conflicto entre el DJ y la tonadillera. A través de un vídeo subido a su cuenta de Instagram, el italiano comentaba: «Según van pasando los días, cada vez estoy más convencido de que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No digo que se querelle contra su hijo, pero sí mandarlo a la mierda. No se debe consentir que un hijo hable de esta manera de su madre».

Las palabras de Alessandro Lequio no le han hecho ninguna gracia a Kiko Rivera. No hay más que ver su última publicación en Instagram para dar fe de su reacción a las opiniones del aristócrata. El músico, decidido a acallar bocas, le ha dirigido una misiva que ha compartido en su perfil oficial. «Querido Alessandro. Creo que jamás te he faltado al respeto y jamás he dicho nada en contra de usted, y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo«, escribe. Asimismo, le plantea una pregunta: «¿Le ocurre algo conmigo?». Por último, le recuerda: «Espero no sea nada personal. Un abrazo».

Kiko Rivera: «Este hombre es g…»

El colaborador, tal y como ha mostrado el sevillano, le ha respondido con otro mensaje a través de Instagram. Su misiva incluye un consejo que Lequio, como padre, ha querido dejar claro a Rivera ahora que está inmerso en su más cruenta batalla personal. «Un padre es sagrado y la vida demasiado corta», le dice. «Y por cierto, Aless al que le caías muy bien, no le gustaría la manera en la que estás tratando a tu madre. La familia es lo primero. Un abrazo», señala.

El hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en mostrar en las redes parte del contenido de la conversación mantenida con Alessandro Lequio, tras la cual no duda en criticarlo con dureza: «Yo ya no me callo, chicos. Quien quiera guerra conmigo la va a tener. Y este hombre es g… Si no, vean la siguiente historia».

Kiko se mostraba contundente en sus respuestas

La respuesta de Kiko concluye de un modo tajante: «Mírate al espejo y búrlate de ti mismo. Pero de mí no te ríes tú». Toda una declaración de intenciones que, una vez más, exhibe en las plataformas digitales. Su perfil oficial de Instagram, junto con la televisión, es uno de sus medios preferidos para dejar constancia de sus pensamientos y opiniones.

Lequio, por su parte, es uno de los pocos colaboradores televisivos que se ha posicionado claramente a favor de Isabel Pantoja. Hace unos días compartía un duro vídeo en sus redes sociales, donde volvía a dejar constancia de que no está de acuerdo en la forma de actuar del dj. «No se debe consentir que un hijo hable de esta manera de su madre. No estamos hablando de un adolescente alocado, sino de un hombre de casi 40 años que lustra calva y que tiene una familia detrás. Estas cosas se resuelven de puertas adentro, hacerlo de esta manera dificulta enormemente las posibilidades de reconciliación. Y lo peor no es que esté rompiendo puentes con su madre, es el ejemplo que está dando a sus hijos, crucificar públicamente a una madre es la peor manera de educar a unos hijos», decía rotundo y enfadado con la postura del dj.