Alessandro Lequio no se calla, una característica de su persona que ha hecho de él uno de los colaboradores más polémicos de la actualidad televisiva. Sus opiniones nunca pasan desapercibidas. Ya sea por su dureza o por su contundencia a la hora de refrendar lo que piensa, los pronunciamientos públicos del conde no dejan indiferente a nadie. En esta ocasión, no ha tenido reparo en posicionarse duramente sobre la admisión de fraude fiscal de Shakira. Este lunes 20 de noviembre, la colombiana se personaba en Barcelona para reconocer los hechos y librarse, así, se prisión. El colaborador de 'Vamos a ver' ha opinado alto y claro sobre este giro de los acontecimientos, después de que la cantante asegurase que no iba a pactar desde que salieron a la luz los cargos.

Alessandro Lequio, muy contundente sobre el cambio de parecer de Shakira

Tras seis años batallando contra la Hacienda Pública, Shakira ha decidido, finalmente, llegar a un acuerdo. La cantante acudía al juzgado de Barcelona, rodeada de un fuerte dispositivo policial, para admitir el fraude fiscal del que se le acusa. Se enfrentaba a una pena de cárcel de ocho años y una multa de 23,5 millones de euros por haber defraudado, supuestamente, 14,5 millones. "Mis hijos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir. Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", son las palabras de la barranquillera en un escrito que ha remitido a los medios.

El cambio de parecer de la intérprete del 'Waka waka' ha pillado por sorpresa a todos. También a Alessandro Lequio quien tiene claro porque la expareja de Gerard Piqué ha dado al traste con su estrategia judicial inicial. "Pactar en el último momento es comerse el órdago. La sensación que yo tengo es que si ahora claudica es porque iba de farol", ha sentenciado muy contundente en 'Vamos a ver', donde colabora. Pero ahí no ha quedado la cosa.

"Si tienes claro que no has cometido fraude, vas hasta el final"

Para Alessandro Lequio, el movimiento de Shakira tiene una única explicación: no es inocente de las acusaciones de fraude fiscal que durante tantos años negó. "Ella desde el primer día nos dijo que era una cuestión de residencia y eso se resuelve contando los días. A mí me choca. Desde el primer día, Shakira y sus abogados tenían que tener claro si estuvo más de 180 días fuera de España y no llegar hasta este punto", ha continuado diciendo en el programa que capitanea Joaquín Prat. "Para mí son excusas. Si tienes claro que no has cometido el fraude, vas hasta el final", ha añadido rotundo.

El ex de Ana Obregón se ha basado en su propio caso para argumentar -y justificar- su radical postura. Ha sido entonces cuando ha desvelado los pormenores de los problemas que tuvo con la Agencia Tributaria para desacreditar el alegato de Shakira a la hora de defender su inocencia. El conde sabe de lo que habla. "A mí me acusaron de delito fiscal. He estado en un proceso de la misma manera que ha estado ella, pero en todo momento tenía claro mi inocencia. Fui a muerte y gané. Fueron 17 años de infierno", ha recordado. "A mí me fueron a buscar dos inspectores a las 9 de la mañana a un campo de golf", ha dicho, en esta ocasión, entre risas.

La postura de Shakira contra Hacienda que sí defiende el conde

"Me huele a que Shakira iba de farol y ha tenido que comerse el órdago. Una simple revista puede comprobar si estuvo en Zaragoza o en Alaska", ha sentenciado Alessandro Lequio, muy enfático. Solo ha habido un punto de la misiva que ha mandado la colombiana en la que el colaborador sí ha estado de acuerdo. "En lo que sí lleva razón es que el sistema español hay que revisarlo", ha añadido. Esto en relación al siguiente fragmento de la carta de Shakira: "Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos"