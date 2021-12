No son fechas felices para Alessandro Lequio, que un año más siente con dolor la ausencia de su hijo, Álex Lequio, a quien perdió el pasado mes de mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer, sumiéndole a él y a Ana Obregón en la más profunda de las tristezas. Aunque la vida continúa, el recuerdo sigue ahí, algo que ha vuelto a demostrar el conde italiano en sus redes sociales, las cuales se han convertido en un templo en honor a su vástago. La excusa del colaborador de televisión para volver a publicar una foto inédita de su hijo es la llegada del final del 2021 y el inicio del 2022 en el que ha depositado sus esperanzas. Sabe que su dolor no desaparecerá con el cambio de año, pero al menos sí es un paso más para encontrar la tranquilidad perdida tras el duro varapalo que la vida le propinó y del cual aún no encuentra explicación.

Alessandro Lequio ha querido rescatar de su álbum personal una foto junto a su hijo, Álex Lequio, en esas Navidades que aún podían considerarse felices en su familia. Se trata de una invernal estampa en la que ambos se encuentran entre nieve ataviados con la característica indumentaria de esquí, una de sus grandes pasiones compartidas con su hijo. Al fondo, una cumbre nevada y una bandera italiana, mientras que en primer plano padre e hijo se funden en un estrechón fuerte de manos que demuestra la sólida relación que mantenían. Este momento fue especialmente feliz para ambos, pues acababan de anotar un triunfo deportivo en medio de sus vacaciones navideñas. No especifica cuál, tampoco dónde se encontraban o en qué año fue captada la imagen, lo que importa es el sentimiento que encierra la instantánea el sí y el dolor de saber que no se podrá repetir experiencias como aquella.

Como viene siendo habitual en Alessandro Lequio y también en Ana Obregón, acompañan sus fotografías en redes sociales con dos hashtags que suponen una declaración de intenciones: #AlessForever y #Lequiocity. Con estas palabras clave la pareja quiere dejar claro que Álex Lequio estará presente en su día a día para siempre y que cualquier lugar podrá considerado su hogar si él sigue en su recuerdo y mantienen vivo aquellos maravillosos años que fueron felices junto a él. Aunque fueron insuficientes, pero intensos.

Ana Obregón también recuerda a su hijo

Alessandro Lequio y Ana Obregón no olvidan a su hijo y es uno de sus principales protagonistas cuando deciden actualizar sus redes sociales. Los recuerdos han protagonizado sus perfiles públicos y pocos son ya los momentos nuevos que desean compartir con el mundo. Parece que la vida se ha parado cuando Álex Lequio falleció y así lo ha expresado en un sinfín de ocasiones la presentadora. Ahora, Ana ha compartido un vídeo en el que re opila grandes momentos vividos junto a su hijo y con un triste mensaje que ha conmocionado a sus fans: “Ayer soñé con aquellas Navidades Blancas… Cuando aún estabas y Papá te entretenía mientras yo ponía todos tus regalos en el pino. Soñé con las 27 navidades que me has regalado llenas de amor y de magia. Y al despertar llena de tristeza, dolor y de rabia, no entendía por qué no estabas. No entendía por qué nos enseñan a contar los minutos, las horas, los años, pero nadie nos explica el valor de los MOMENTOS”, comenzaba a escribir la presentadora en su último mensaje a su hijo.

“Entended que no pueda celebrar la Navidad, en realidad no puedo celebrar nada, porque me falta mi madre y mi hijo, las dos personas que más quiero en el mundo. Y, sin embargo, quiero desearos a todos una feliz Navidad. Que valoréis los MOMENTOS con las personas que queréis, que nunca os pase como a mí que tengo que soñar con aquellas Navidades blancas para seguir viviendo”, sentencia Ana Obregón emocionando a todos y consiguiendo una oleada de mensajes de apoyo que seguro le están ayudando a seguir adelante, aunque sea doloroso.

