Alejandro Sanz reaparece tras salir en defensa de Rachel Valdés: “La vida empieza cada día”

Alejandro Sanz regresa a la esfera pública tras la defensa que realizaba esta misma mañana de Rachel Valdés. La pareja ponía punto y final a una relación de más de tres años y comenzaron a llegar las informaciones al respecto. El cantante quiso romper una lanza a favor de la artista plástica en la mañana del martes 6 de junio pidiendo respeto para ambos después de ver que la señalan como culpable de la ruptura. Ahora vuelve a pronunciarse públicamente sobre su situación y tranquiliza a todos sus seguidores con un nuevo mensaje sobre su situación emocional.

"Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día", comenzó escribiendo. Estas palabras cobran mayor relevancia gracias a las imágenes que el artista comparte. En ellas se le puede ver en momentos familiares junto a uno de sus hijos o disfrutando de lo que le hace más feliz, la música. "Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos", invita en su publicación en las redes sociales. Agradece así a todos el interés y los mensajes que recibe y que están pendientes de cómo se encuentra.

La defensa de Alejandro Sanz a Rachel Valdés

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella", comenzó explicando Alejandro Sanz sobre Rachel Valdés. No comparte las informaciones que señalan a la artista como la culpable de su tristeza y no duda en dejarlo claro. "Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", termina nombrando a la que ya tristemente es su ex pareja.

El pasado 27 de mayo Alejandro Sanz ocupó los titulares de todos los medios con un mensaje donde desvelaba cómo se encontraba. No está pasando por el mejor de los momentos: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

No es la primera vez que el cantante sale en defensa de ambos y de su exposición pública. Aprovechó su reaparición tras la confesión sobre su salud mental en el Navarra Arena Pamplona el pasado 4 de junio para ello. En medio de una gran ovación de todos sus seguidores quiso dedicarles unas sinceras palabras. "Intenté sincerarme y fue muy bella la reacción. Después ha habido más cosas. Ese ruido que no es para nosotros. Lo nuestro es otra cosa", les dedicó. Públicamente ha recibido el apoyo de numerosos amigos y familiares, como lo ha hecho Raquel Perera. Este pasado lunes su ex mujer y madre de sus hijos arrojó luz sobre lo que el cantante podría estar sintiendo en estos momentos: "Es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, tanto claros como oscuros y siempre le he visto superarse".