Alejandro Sanz está atravesando por uno de los momentos más duros de su vida. Completamente desolado, el cantante ha compartido con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su primo, una de las personas más importantes de su vida. El coach de ‘La Voz’ ha reconocido su impotencia ante este fuerte varapalo y ha aprovechado la ocasión para escribir una emotiva carta de despedida.

«Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente», ha comenzado a escribir Alejandro Sanz completamente compungido a través de sus redes sociales.

Ante la impotencia que siente, el cantante ha echado la vista atrás y ha recordado algunos de los mejores momentos que vivió junto a su primo David, una de las personas más especiales para él. «Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada… o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo», prosigue.

El cantante se ha deshecho en halagos para describir a su primo y ha hecho públicas las últimas palabras que este le dijo y que siempre permanecerán en su memoria. «Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘lo único que importa en la vida son las buenas personas‘. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos», asevera.

Esta triste noticia ha provocado una fuerte reacción en los seguidores del cantante. Estos no han dudado en mandarle todo su cariño ante este difícil momento que le ha tocado vivir. “Lo siento mucho maestro”, “Todo mi amor y cariño”, “Mucha fuerza”, “Todo es perfecto y todo termina. La generosidad al dejar partir es el amor al estar”, “Que siempre viva en nuestros corazones”, “Hoy en el cielo hay otra estrella de las bonitas. Es muy injusta la vida a veces…”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La importancia de la familia para Alejandro Sanz

Hace tan solo unos días, Alejandro Sanz lanzaba una reflexión en sus redes sociales para mostrar la importancia que tiene su familia en él y le dedicaba unas preciosas palabras a su padre, así como a su hijo Alexander. «Ellos forman los forman los perfiles de la persona que soy. Mi padre me hizo mejor, y espero seguir su ejemplo para dar a mi hijo tanto y todo como ser humano para ser mejor que yo«, escribe.