Alejandro Sanz sale en defensa de Rachel Valdés en un comunicado

Alejandro Sanz lleva unos días intensos después de que compartiera un mensaje en el que desvelaba que no pasaba por su mejor momento personal. Días después se conocía que había roto con Rachel Valdés, a la que ha defendido ahora a través de un mensaje de lo más rotundo. Lo ha hecho después de que se hayan publicado algunas especulaciones acerca de los motivos reales de su estado de ánimo.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", empieza diciendo sobre un fondo negro. Y luego ha añadido un consejo para su ex: "Cariño, tú enfócate en tu obra y subre el volumen de tu arte", termina diciendo.

El cantante manda un mensaje a su expareja tras su ruptura

Con este mensaje tan rotundo que ha compartido a través de los Stories de Instagram, Alejandro Sanz pretende zanjar las numerosas especulaciones que se han hecho en los últimos días sobre su ruptura tras tres años de relación, que muchos han relacionado con su problema de salud mental que atraviesa el cantante. Él deja claro que su momento personal no tiene nada que ver con la decisión de romper con su chica, a la que sigue queriendo y admirando.

Están siendo unos días intensos para Alejandro Sanz, que antes de hacer pública su ruptura, confesaba que no estaba bien: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", declaraba el pasado 27 de mayo, ante la sorpresa de todos.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz ( @AlejandroSanz) May 26, 2023

A pesar de todo, Alejandro no dudó en cumplir con su gira, que arrancaba este pasado fin de semana en Pamplona. De hecho, unos días antes dejó claro que no iba a suspender su gira, que iba a sacar fuerzas de donde fuera necesario para estar con su público: "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".