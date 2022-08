Hace apenas dos meses, Ivonne Reyes y Pepe Navarro se reencontraban en los juzgados después de seis años sin verse las caras. La venezolana interpuso una denuncia contra el comunicador por presunto acoso y amenazas al presentador de televisión. Y aunque ella pensaba que la ley la respaldaría, el juez determinaba que no se había producido delito, por lo que pidió su absolución. Es uno de los temas a los que ha respondido Alejandro Reyes, declarado hijo del cordobés, en su debut como diseñador de moda. Ilusionado ante este nuevo proyecto empresarial, una marca a la que ha denominado King Art, el joven ha respondido zanjado las polémicas entre su madre y Navarro.

Este miércoles, el joven ha evitado a toda costa hablar del enfrentamiento de su progenitora con Ivonne Reyes en los juzgados, así como en la pequeña pantalla: «Yo lo único que te puedo contar es sobre la ropa, todo está muy bien, seguimos dándole caña al mundo, a la vida y al trabajo que cuesta y hay que ganarse el pan de cada día». Una salida por la tangente con la que deja claro que está al margen de guerras. No quiere saber nada.

«Mi madre siempre está apoyándonos, al igual que cualquier madre haría eso. A mi edad ella hacía lo mismo. Un artista que empieza tiene que buscar la manera de ir remunerando todo lo que va haciendo», explica el hijo de la actriz. En estos momentos vive a caballo entre nuestro país y el continente americano: «Estoy entre Estados Unidos y España, estoy haciendo muchas cosas pero ahora me estoy formando en Estados Unidos y dándole caña».

Alejandro se siente orgulloso de su nueva andadura como diseñador, pero no ha dejado de lado su sueño de triunfar como actor. «Sigo con el cine. Con el tema de la interpretación, con los cursos, es un mundo que es complicado», ha dicho, «pero bueno, siempre hay una puerta con luz para llegar a eso y ser el mejor en todo lo que sea, también invito a la gente a que haga interpretación, se lo pasará muy bien, descubres muchas cosas de ti y del tema del mundo y del entretenimiento».

Por su parte, Ivonne Reyes no ha hecho comentario alguno sobre la última batalla legal que perdió contra Pepe Navarro. Un enfrentamiento que calificaba de “ridícula” batalla, aunque estaba «orgullosa de haber llegado hasta aquí y ser escuchada». Él, por su parte, se mostraba satisfecho con la decisión tomada por el juez: «La Fiscal pide mi absolución, considera que no se ha cometido ningún delito y ya está, pero son cosas muy desagradables».

¿Por qué Pepe Navarro no se hizo la prueba de paternidad de Alejandro Reyes?

El periodista no se hizo la prueba "por dignidad", según ha contado. Fue a juicio. "Yo estaba convencido de que al no haber pruebas, ni una sola evidencia, eso se apagaría. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad".