Están siendo semanas muy complicadas para Anabel Pantoja y Omar Sánchez después de confirmar su ruptura después de 4 meses de casados. Ambos continúan sus vidas en Gran Canaria, donde han pasado estos dos últimos años juntos. Sin embargo, desde que la sobrina de Isabel Pantoja regresara a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, todas las semanas coge un vuelo con rumbo a Madrid para acudir a su silla de colaboradora. Ahora, es el surfero quien también ha llegado hasta la capital madrileña y se ha reunido con su amigo, Alejandro Albalá, donde han disfrutado de dos días a todo tren. Ahora, es el exconcursante de ‘Supervivientes’ quien cuenta cómo se encuentra su amigo tras su ruptura con Anabel Pantoja.

Alejandro Albalá asegura que su amigo está «mucho mejor que la anterior vez»

El ex de Chabelita Pantoja ha llegado al plató de ‘Sálvame’ dispuesto a contar todo sobre Omar Sánchez y de estos días que han pasado juntos. La primera de las preguntas ha sido sobre el estado del canario después de su ruptura con Anabel: «Yo le veo mejor que la anterior vez, ya que la anterior fue justo el día después de que Anabel dijera aquí en plató la realidad de su relación«, ha comenzado diciendo. «Yo lo veo mejor y más enfocado a sus cosas, pero bueno sí, un poco triste porque un mal de amores dura mucho», ha contado.

Alejandro Albalá ha confesado que desconoce si Omar Sánchez quiere retomar su relación con Anabel Pantoja, ya que no le ha preguntado por esto «porque no lo veo bien porque él se puede generar ilusiones al hablar de esto. No lo sé». Sin embargo, aunque el surfero no le ha revelado si tiene intención o no de reconciliarse, Omar Sánchez «me habla de ella pero tampoco mucho porque él me ha comentado de que no le gusta hablar del tema».

Omar Sánchez no quiere ni ver la televisión

Sin embargo, el superviviente asegura que, a pesar de estar disfrutando de fiesta juntos, no tiene planes a corto plazo de volver a estar con ninguna chica y no tiene intención de ligar: «Él está a su bola. No, nada. Normal, tranquilo, ningún aspaviento. Que yo sepa no ha ligado. Seguramente le habrán escrito muchas chicas porque el chaval pues se cuida». Omar Sánchez está intentando mantenerse alejado de todo lo que se cuenta sobre él y su relación con la sevillana. Por este motivo, ni siquiera ve la tele, tal y como ha confesado Albalá: «Por ejemplo el sábado pasado hubo un ‘Deluxe’ que estuvo Gianmarco. Y como dicen cosas que no son así, pues a uno le genera un poco de impotencia y se cabrea. Y yo lo entiendo porque si es verdad que él es un chico con temperamento, que se cabrea fácilmente y salta como una bomba y es normal«, cuenta.