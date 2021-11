Alejandra Rubio vuelve a la carga contra Kiko Hernández: «no creo que vuelva a casa de mi abuela»

Que Alejandra Rubio y Kiko Hernández tienen muy mal rollo es un secreto a voces. Lo volvió a dejar claro cuando el colaborador publicó una imagen junto a María Teresa Campos, una quedada que ella criticó y que fue incapaz de entender. Ahora ha vuelto a pronunciarse acerca de él, tanto es así que ha cargado contra él de nuevo. La joven está segura de que el tertuliano de ‘Sálvame’ no volverá a entrar en el domicilio de su abuela, ya que para ella es una presencia ‘non grata’. Se han declarado la guerra y tanto en las palabras como la actitud de ambos se evidencia que no se soportan, pero ¿qué novedad hay en su mala relación? Alejandra Rubio ha sido preguntada por este asunto y, aunque se la ve muy incómoda al hablar de él, no ha dudado en contestar.

Alejandra Rubio alzó la voz en el mes de agosto. No aprobó el encuentro de su abuela y Kiko en casa de la presentadora y así lo hizo saber: «Cuando veo esa foto siento que la están utilizando». La joven se llevó las manos a la cabeza al ver esta quedada, ya que creyó que María Teresa no sabía nada de lo que sucedía en televisión. «Es una tontería. Cualquier abuela que ve que hablan así de su nieta no querría estar con esa persona. Mi abuela es mi abuela», recalcó. «He tenido una conversación con ella y no le quiero contar nada porque no quiero que lo sepa. Le hice una pregunta y me dijo que había ido a comer. Le dije que no se porta muy bien y ella me contestó que no le conocía lo suficiente«, admitió.