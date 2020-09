En unos comprometidos audios se escucha a la hija de Terelu hablando con dureza de su amiga, hija de Kiko Matamoros.

Esta semana, la familia clan Campos sigue siendo noticia. Carmen Borrego es de máxima actualidad después de que haya salido a la luz la existencia de un hermano secreto que ha permanecido en la sombra durante décadas. El complicado divorcio de la colaboradora de ‘Viva la vida’ es también objeto de análisis tras las incendiarias palabras de Antonio David Flores. La semana pasada, el malagueño quiso frenar a Borrego y a su entorno y le exigía que dejara de hablar de su hija, Rocío Flores. «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga!».

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha respondido tajante ante las críticas que ha suscitado su familia en los últimos días. “Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Creo que yo también tengo derecho a elegir lo que yo quiera en mi vida”, decía. “Creo que no le he hecho nada malo a nadie ni me he metido con nadie ni he hablado mal”. La joven no ha querido hablar ni de su tío ‘secreto’ ni de la relación que tiene él. Tampoco ha hecho comentario alguno del divorcio de su tía Carmen Borrego.

A Alejandra aún le quedan más cuestiones a las que responder. Porque en ‘Sálvame’ han destapado unos audios en los que, al parecer, pone a caldo a su amiga Anita Matamoros. «Terelu, ojo, tu hija está obsesionada con la televisión nivel Lydia Lozano», advertía Kiko Hernández antes de que se emitiese el contenido de dichos audios. «Obsesionada de contar los minutos que sales en televisión, en pantalla. Esta tarde vas a saber quién te ha traicionado y es un ex tuyo», lanzaba.

David Valldeperas, por su parte, anunciaba que había hablado por teléfono con Terelu para ponerla en conocimiento sobre los audios de su hija hablando duramente de la hija de Kiko Matamoros. «Terelu está jodida», decía. «Ella está acostumbrada a estas historias, pero Alejandra está empezando. Alejandra le ha dicho a Terelu que jamás ha compartido novio con Anita Matamoros». Y dejaba claro que la malagueña no le ha pedido que se no emitan los audios en ‘Sálvame’. “Estaba preocupada. Le preocupa qué pasa. Hemos estado hablando de la situación que le espera… Alejandra sí que estaba llorando».

Jorge Javier Vázquez apuntaba: «Es como un hijo que empieza a ir en bicicleta, que sabes que se va a caer». Y añadía con sentido del humor: «Lo bueno que tiene Terelu con estos temas es que no se tiene que preparar nada para ir a ‘Viva la vida’, porque ella es el tema. Es como ir a unas oposiciones sin tener que estudiar».

Una amistad en tela de juicio

En los audios en cuestión se escucha a Alejandra Rubio manteniendo una conversación telefónica. «Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado… y que no han hablado de Anita… ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros. ¡Que se joda!». En las grabaciones también se puede oír a la joven diciendo: «Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy… Porque te interesa este mundito, te interesa mucho… que eres tonto con que vas a ir a ‘Sálvame’… A ver si se te va a caer el puto pelo… Y de paso te vas con la… de Anita Matamoros». Jorge Javier ha explicado que los audios se han editado debido al contenido ofensivo del diálogo: «Se han quitado frases que no se pueden emitir».

Lo cierto es que la amistad entre Alejandra Rubio y Anita Matamoros se ha puesto en anteriores ocasiones en tela de juicio. Son íntimas desde la infancia, ya que han compartido muchos veranos juntos en Málaga, tierra natal de sus respectivas madres: Terelu y Makoke. Pero algo se quebró entre ellas a raíz del 18 cumpleaños de Anita. La joven invitó a Alejandra a su fiesta, pero ésta decidió no asistir. Al parecer, alguien le «comió la cabeza».

En su canal de Mtdmad, la nieta de María Teresa Campos relataba el origen de su distanciamiento con Anita Matamoros. «Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga. La gente me comía la cabeza básicamente, escuché a gente que no tenía que escuchar y le dije que no iba. Obviamente esto le sentó muy mal. Hemos sido hermanas toda la vida«, explicaba «A mí se me fue la perola y le dije cosas que no le debía decir. A partir de ahí nuestra relación se enfrió muchísimo y a día de hoy no tenemos esa relación tan estrecha. Me arrepiento muchísimo, de verdad, muchísimo de ese enfado. Pero bueno… las cosas pasan y ya no se puede hacer nada». Finalmente, Alejandra pedía perdón a Anita e hicieron las paces. Pero a la vista de estos reveladores audios su reconciliación no fue tan firme como parecía.