Después de que se filtraran algunos audios de Alejandra Rubio hablando mal de Anita Matamoros, la joven ha tomado una drástica decisión.

Alejandra Rubio y Anita Matamoros sufrieron un distanciamiento en el pasado, pero, al parecer, la relación estaba en un buen punto en la actualidad. La jóvenes habían acercado posturas y en este momento tenían amistad, sin embargo, se desconoce qué sucederá a partir de la tarde que este jueves se vivió en ‘Sálvame‘. El espacio vespertino filtró unos audios de la nieta de María Teresa Campos que la hicieron llorar, tal y como reveló Kiko Calleja. En ellos, la hija de Terelu no hablaba demasiado bien de la que había sido su amiga, lo que provocó que los espectadores la acusaran de haber traicionado a la hija de Kiko Matamoros. Quizás por ello Alejandra Rubio tomó una drástica decisión y esta no era otra que borrar todos los comentarios que la criticaran en su último post, algo que no quiso hacer Anita.

Por su parte, Anita Matamoros no ha querido censurar a nadie, ha optado por la libertad de expresión y, aunque no tiene ninguna intención de pronunciarse al respecto, prefiere que sus seguidores se desahoguen. No ha entrado ni entrará en polémicas que tengan que ver con su lado más personal, al menos esta ha sido su intención desde el principio. Una actitud que su círculo no cree que cambie, dando igual el contenido de los audios en los que Alejandra Rubio criticaba a Anita Matamoros. «Te tiene mucha envidia«, «¿Cómo es posible que todavía os sigáis?», «Tú pasa del tema», «Tú sigue en tu línea», son solo algunos de los comentarios que todavía aparecen en el Instagram de Anita.

Estos audios, según reveló Kiko Hernández, tenían como destinatario un hombre con el que las dos tuvieron una historia sentimental. «Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado… y que no han hablado de Anita… ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros. ¡Que se joda!». En las grabaciones también se puede oír a la joven diciendo: «Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy… Porque te interesa este mundito, te interesa mucho… que eres tonto con que vas a ir a ‘Sálvame’… A ver si se te va a caer el puto pelo… Y de paso te vas con la… de Anita Matamoros». Jorge Javier explicaba en ese instante que los audios se han editado debido al contenido ofensivo del diálogo: «Se han quitado frases que no se pueden emitir».

Su amistad rota con 18 años

Lo cierto es que la amistad entre Alejandra Rubio y Anita Matamoros se ha puesto en anteriores ocasiones en tela de juicio. Son íntimas desde la infancia, ya que han compartido muchos veranos juntos en Málaga, tierra natal de sus respectivas madres: Terelu y Makoke. Pero algo se quebró entre ellas a raíz del 18 cumpleaños de Anita. La joven invitó a Alejandra a su fiesta, pero ésta decidió no asistir. Al parecer, alguien le «comió la cabeza».