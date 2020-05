Desde que Terelu Campos está instalada en su nueva y lujosa casa parece que su vida llega poco a poco a la normalidad. La colaboradora de televisión acaba de mudarse a un piso situado en uno de barrios más elitistas de la capital, escogiendo una vivienda de alquiler por la que desembolsa cada mes un total de 2.500 euros al mes. Allí cuenta con vecinos como Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o la actriz Bárbara Goenaga, personalidades muy conocidas en nuestro país. Pues bien, después de trasladar todas sus pertenencias y de reencontrarse con su hija, Alejandra Rubio, ambas han optado por un plan de ocio juntas. Madre e hija se han ido de cañas con algunos amigos a una terraza de la capital, donde han desconectado y disfrutado del buen tiempo que ahora existe en Madrid.



Con looks muy veraniegos Alejandra y Terelu se desplazaron hasta el local en el mismo vehículo, eso sí, provistas de mascarillas. Junto a algunos amigos charlaron y rieron sin cesar, demostrando que, a pesar de alguna rencilla, están muy unidas pase lo que pase. Fue la pasada semana cuando la joven de 20 años se confesó en ‘Viva la vida‘, espacio que aprovechó para disculparse con su madre, Terelu Campos. Reveló que no estuvo a la altura cuando su madre enfermó de cáncer por segunda vez, ya que, según sus propias palabras, «solo pensé en mí, me siento culpable de no haber estado con ella». Y es que Alejandra en ese momento se independizó junto al que era entonces su pareja, Álvaro Lobo. Ausencia que Terelu Campos percibió, aunque no le guarda ningún rencor: «La segunda enfermedad fue terrible, ella no es consciente de que en un primer momento que ella se fuera no fue fácil para mí, no esperaba que se fuera de casa».

Hay buenas noticias que celebrar

A pesar de que han estado muchas semanas sin poder verse debido al confinamiento, ya que Terelu estaba aislada con su progenitora, María Teresa Campos, y Alejandra en la vivienda que ella tiene alquilada en Aravaca, aunque con una amiga, ahora las dos quieren recuperar el tiempo perdido. Y es que en la fase 1 se permite tomar algo en terrazas, un plan al que ninguna de las dos ha renunciado. Tienen cosas por las que brindar, entre ellas que Carmen Borrego ha superado, por fin, el coronavirus. La colaboradora llevaba varias semanas dando positivo, pero ya ha vencido la enfermedad y por ello se encuentra muy feliz.

No obstante, Carmen por el momento prefiere ser cautelosa y no acudió a este plan junto a su hermana y su sobrina. Se desconoce todavía si prefiere guardar un tiempo, pero quién sabe si podría reaparecer este fin de semana en ‘Viva la vida’, donde colabora de forma habitual. Quienes sí está previsto que acudan son Alejandra y Terelu, tertulianas con las que cuenta el magazine cada fin de semana.