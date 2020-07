Después de pasar unos días de relax en Ibiza, a su llegada a Madrid la pareja ha protagonizada una sonada discusión.

Hace unos días, Alejandra Rubio y Tassio de la Vega, junto a un grupo de amigos, hacían las maletas y ponían rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de sol y playa. Los jóvenes se lo pasaban en grande en la isla y los pudimos ver disfrutando en un yate, en un beach club y en unas motos de agua. Sin embargo, con la vuelta a la rutina, parece que hay problemas en el paraíso puesto que los dos tortolitos atraviesan un mal momento en su relación.

A pesar de que no le gusta decir que es su pareja y lo tacha de «un amigo al que estoy conociendo», la hija de Terelu Campos ha confirmado que han tenido una discusión. Esta se habría dado, según José Antonio Avilés, a su llegada a Madrid y el desencadenante habría sido los celos de ambos.

Tal y como ha comentado el exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, la pareja fue vista discutiendo en el aeropuerto hasta el punto de que Tassio se habría marchado entre lágrimas. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos desmentía la información y volvía a insistir que, como en todas las parejas, habían tenido un desencuentro. «Pero son cosas que pasan», matizaba.

Asimismo, la joven dejaba claro que «no tengo que romper con nadie porque no es mi pareja«. Sobre si sigue ilusionada, Alejandra Rubio ha preferido hacer oídos sordos y no ha querido pronunciarse más sobre el tema.

No pretende volver a Ibiza

Alejandra Rubio está pasando por un buen momento personal y profesional y aunque no lo ha dicho abiertamente, está claro que la cosa con su chico no va bien. Esto se debe a que después de que el empresario solucionara varios temas de trabajo, la pareja pretendía volver a la isla a continuar con sus vacaciones. Sin embargo, la sobrina de Carmen Borrego ha hecho hincapié en que no va a doler.

Una relación que comenzó poco a poco

Alejandra Rubio quería ser muy cauta y ha dejado claro que se trata de un chico que está conociendo. La joven colaboradora del programa de Telecinco ha dejado claro que está muy bien y muy feliz, aunque reconoce que quiere ir poco a poco. «Yo no tengo una relación, es la realidad. Estoy siendo prudente. Estoy conociendo a la persona. No puedo decir que tengo una relación cuando no la tengo», ha explicado. «No os voy a hablar de una persona que no pertenece a esto», ha subrayado.

Después de esto, Kiko Matamoros desvelaba más detalles sobre el joven y compartía con sus compañeros que provenía a una buena familia. «Ha dado el braguetazo», comentaba entre risas. Sin embargo, estas palabras no le gustaban a la nieta de María Teresa Campos y dejaba claro que le parecía «una ordinariez». Además, Alejandra Rubio también ha indicado que su madre está feliz con la buena noticia: «Mi madre qué me va a decir, pues que haga mi vida«.