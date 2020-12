Alejandra Rubio ha concedido su entrevista más sincera donde habla de su paso por la televisión y en qué punto está su etapa estudiantil

Alejandra Rubio ha sido una de las protagonistas de la semana al encontrarnos con una imagen suya en el metro de Madrid. Una foto que aparecerá en una exposición fotográfica con fines solidarios para proteger los derechos de los animales. La nieta de María Teresa posó junto a Magic, el felino que adoptó hace unos meses junto a su pareja, Álvaro Lobo. Estas imágenes también verán la luz en una revista de lujo sostenible y de fotografía llamada ‘Fear Less’. Con motivo de dicho proyecto solidario, Alejandra Rubio ha concedido una sincera entrevista a ‘Abc’ donde ha hablado largo y tendido sobre varios temas, incluido el de su paso por la televisión.

Aunque cuando Alejandra Rubio cumplió la mayoría de edad aseguró que quería centrarse en su carrera de Derecho, ahora parece haber cambiado de opinión. De hecho, durante los últimos meses ha tenido más protagonismo en Telecinco, donde ha tenido presencia en diferentes programas y se ha ganado un puesto como colaboradora en ‘Viva la vida’. Durante su entrevista, ha hablado sobre este tema donde ha confesado querer tener su propio sitio en televisión: «Me encantaría tener mi sitio en la televisión. Estoy ahí gracias a mi familia. Pero poco a poco iré elaborando mi propio camino y conseguiré todo lo que me proponga. Son metas un poco descabelladas pero creo que pueden funcionar», ha dicho.

Alejandra Rubio sigue con sus estudios, pero a distancia

Aunque la hija de Terelu Campos sigue centrada en la televisión, de momento no ha dejado de lado sus estudios. Primero empezó su carrera de Diseño de moda, pero no le gustó y no era lo esperado para ella por lo que cambió sus estudios la Grado de Derecho. Aunque en un principio tomó la decisión de hacerlo presencial, este año también ha cambiado la modalidad a distancia para poder compaginarlo con su trabajo como influencer y en la tele. Así mismo lo ha confesado ella: «Me ha costado mucho compaginarlo. No solo por la televisión, sino porque estuve mucho tiempo trabajando en un club como relaciones públicas«.

Mucho se ha hablado de que la joven podría haber abandonado sus estudios, algo que ella ha querido desmentir rotundamente: «Se ha dicho ahora en los medios que he dejado de estudiar y no es cierto. Voy muy poco a poco, es verdad que he cogido muy pocas asignaturas para poder sacarlas bien. Voy poquito a poco, a mi tiempo, a mi ritmo y así sacaré mi carrera», cuenta a ‘Abc’.

También ha hablado sobre su relación con Álvaro Lobo, con quien ahora está viviendo: «La convivencia con Álvaro es genial. Él trabaja desde casa y nunca hemos tenido problemas. Nos llevamos muy bien», ha contado respecto a su relación con su novio, con quien estuvo un tiempo separado.