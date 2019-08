Alejandra Rubio, sobre el sexo: «Con la persona que quieres, nunca te aburres»

La hija de Terelu Campos se ha abierto en canal. Alejandra Rubio se ha sincerado y ha hablado sin tapujos sobre amor y sexo. De la misma forma, la nieta de María Teresa Campos también se ha pronunciado sobre sus planes de futuro.

«Me gustaría estar más gordita»

Alejandra Rubio lo tiene claro: el piropo con el que se siente más gélida es cuando alguien le dice «me encanta lo delgada que estás». «Yo me quedo con cara de… «pero ¿qué me estás contando?», porque a mí me gustaría estar más gordita y no entiendo a la gente que le gusta la gente tan delgada«, dice en una entrevista para El Mundo.

Lo que no soporta de los hombres

«Odio que a los tíos les queden los pantalones anchos. ¡No lo soporto! Yo creo que sobre todo los tíos que son metrosexuales, que se depilan todo y tienen que estar como perfectos… A mí eso no me gusta», declara.

La razón por la que no le aburre el sexo

«Creo que si estás con la persona que quieres, nunca te aburres. una persona que te quiera de verdad. El sexo en una pareja es secundario si estás con la persona que realmente quieres y te ama a ti«, afirma.

Su peor cita

«Nunca he tenido citas, así que no he tenido ni una peor ni una mejor», reconoce la hija de Terelu Campos.

No a dormir desnuda

«Siempre duermo con pijama. Nunca he sido capaz de dormir desnuda. Y hace nada he conseguido quitarme los calcetines para dormir, porque antes jamás me los quitaba», asegura .

Su mayor tentación

«Está en un bote, es marrón y vive en mi armario. Se llama Nocilla«, bromea.

El mito erótico de Alejandra Rubio

«Un tío que me parece guapísimo es el actor Rubén Cortada», desvela.

Los ojos, lo más importante para Alejandra Rubio

«Me da igual que un tío sea poderoso. Si un tío no me entra por los ojos, no me gusta», reconoce.

