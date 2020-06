En Madrid se van levantando algunas restricciones y, desde ese instante, son muchos los que han querido acercarse a los bares o terrazas para disfrutar del terraceo de la capital. Una de las que están aprovechando uno al máximo es Alejandra Rubio, quien ha sido vista aprovechando momentos de ocio. La joven de 20 años ha visitado a su progenitora, Terelu Campos, en la nueva casa que posee en Aravaca, ha compartido cañas con amigos e incluso ha sido vista al que tildan como su nueva ilusión. De hecho, las últimas imágenes que constan de la nieta de María Teresa Campos la sitúan por segunda noche consecutiva con un hombre misterioso del que se conocen muy pocos detalles.

Moreno, de 30 años y el ‘culpable’ de que Alejandra Rubio no deje de sonreír. Él y Alejandra Rubio compartieron una velada y pasearon por las calles de Madrid con este joven del que no se separa después de que se revelara en ‘Viva la vida‘ que de nuevo estaba ilusionada. La colaboradora del magazine volvía a creer en el amor tras su ruptura a comienzos de año con Álvaro Lobo, con quien su relación sentimental terminó saltando por los aires y con quien ya no mantiene ningún contacto.

Para esta noche tan especial Alejandra volvió a optar por el total black, una fórmula muy recurrente para ella. Un vestido lencero, una blazer y unas botas de Louis Vuitton con plataforma, cuyo precio supera los 1.100 euros y que poco cuadran con el calor que acecha en la ciudad. Él, por su parte, se decantó por un denim, una camiseta azul y unas zapatillas de deporte color clein, un outfit casual para una noche romántica. Sin embargo, de momento, son muchas las incógnitas que sobrevuelan sobre esta historia y, de hecho, Alejandra Rubio no ha dado pistas en sus redes sociales sobre el momento sentimental en el que se encuentra.

Esta cita tuvo lugar un día después de un encuentro entre amigos en una terraza de Madrid disfrutando de sushi, aunque después abandonó el lugar junto a este amigo en el mismo coche. Eso sí, manteniendo en todo momento una actitud cómplice que ha hecho saltar todas las alarmas acerca de si es él la persona por la que de nuevo está ilusionada.

Su última relación sentimental

Ella y Álvaro Lobo se prometieron amor eterno, pero dos años después su relación se hizo añicos. Reflexionaron y decidieron poner punto y final a todo lo que les unía tras una crisis que no pudieron superar. De hecho, su distanciamiento se hizo público después de que ambos borraran de un plumazo todas las imágenes en las que aparecían juntos en sus respectivas redes sociales. No dejaron ni rastro de su vida en común en su Instagram y, aunque en su momento se justificaron con que «querían profesionalizar sus redes», nada más lejos de la realidad. Poco después su ruptura se hizo pública y llegaron a protagonizar más de un enfrentamiento dentro y fuera de las redes. Sin embargo, todavía hay un resquicio de lo que un día unió al DJ y a la hija de Terelu y este está en su piel. Ambos lucen tatuajes que les mantienen unidos.