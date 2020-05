El pasado fin de semana marcó un antes y un después en Alejandra Rubio. La joven se abrió en canal y se confesó en ‘Viva la vida‘ en ‘las escaleras de las emociones’, un instante que aprovechó para pedir perdón a su progenitora. La colaboradora siente que no estuvo a la altura cuando su madre enfermó de cáncer por segunda vez, ya que, según sus propias palabras, «solo pensé en mí, me siento culpable de no haber estado con ella». Y es que Alejandra en ese momento se independizó junto al que era entonces su pareja, Álvaro Lobo. Ausencia que Terelu Campos percibió, aunque no le guarda ningún rencor: «La segunda enfermedad fue terrible, ella no es consciente de que en un primer momento que ella se fuera no fue fácil para mí, no esperaba que se fuera de casa». Días después de esta catarsis emocional, ambas se han reencontrado, tal y como se puede ver en las imágenes.

De hecho, ha sido la propia Alejandra la que se ha trasladado hasta el nuevo domicilio de su progenitora. Eso sí, solo de visita, pues ha sido vista acudiendo a la vivienda de manera puntual. Con un mini vestido, unas botas que pertenecen a la colección Cápsula LV Jungle de accesorios y marroquinería que cuestan más de 1.100 euros y un bolso mini pochette de Louis Vuitton que supera los 400 euros, la joven ha sido fotografiada a las puertas de la urbanización.

Fue hace tan solo unos días cuando Terelu se instaló en su residencia, pues debido al estado de alarma todavía no había podido abandonar el ático de Aravaca que, por fin, había logrado vender. La hija de María Teresa Campos acaba de alquilar una propiedad situada en Valdemarín por la que desembolsa todos los meses unos 2.500 euros y donde parece encontrarse de maravilla.

No obstante, no es la única visita que ha recibido desde que se ha mudado. A comienzos de esta semana también acudía su madre, María Teresa Campos. Tras varios meses confinada la presentadora junto a Terelu, la malagueña aprovechaba la fase 1 de esta semana para acudir a la vivienda que posee en la urbanización de Molino de la Hoz, en Las Rozas, y para también descubrir cuál ha sido el resultado de la mudanza de su hija. Hasta allí fue acompañada de su hombre de confianza, Gustavo, y ambos lo hicieron provistos de mascarillas y con las medidas necesarias para ello.

Carmen Borrego supera el coronavirus

Como el resto de españoles están viviendo una etapa complicada, pero afortunadamente el clan Campos ha recibido la buena noticia de que Carmen Borrego ha superado el coronavirus. La hermana pequeña de Terelu tras varias semanas luchando contra esta enfermedad y al menos tres test realizados ha podido vencerla, sin embargo, se desconoce la fecha en la que reaparecerá públicamente. Todo apunta a que podría ser en ‘Viva la vida’, espacio en el que colabora de forma asidua y con el que ha intervenido a través de videollamadas.

Ver esta publicación en Instagram Por fin liberada !!! Una publicación compartida de Carmen Borrego campos (@carmenborregocampos) el 26 May, 2020 a las 3:46 PDT

Ella misma comunicó en sus redes sociales que había superado este problema de salud que tantas vidas ha apagado durante los últimos meses. «Liberada por fin», escribió junto a una fotografía en la que Carmen Borrego aparecía en su terraza.

De hecho, quién sabe si podría producirse una entrevista en el futuro en el magacin de fin de semana en la que estén presente las tres. Mientras Terelu y Alejandra ya acuden con normalidad al programa que presenta Raoul Prieto, Carmen todavía no ha podido hacerlo. Quizás quiera darse algunas semanas de descanso para así disfrutar de su familia, pues Madrid ya ha entrado en fase uno, por lo que se puede reencontrar con algunos familiares. Un paso que, a buen seguro, Carmen querrá dar, ya que durante su encierro no ha podido ver ni a su hermana ni a su madre físicamente. Más aún si se tiene en cuenta que las últimas semanas para ella han sido muy difíciles debido a que en más de una ocasión se ha visto envuelta en polémica.

Después de que su marido, José Carlos Bernal, se cruzara durante una videollamada con ‘Viva la vida’ en la que Carmen relataba el encierro al que estaba obligada, fue duramente criticada. Su aislamiento fue puesto en entredicho por algunos espectadores e incluso se cargó contra ella, críticas de las que se trató de defender al charlar con SEMANA. No obstante, volvía al ojo del huracán a finales de la pasada semana. María Patiño la acusó de haber acudido a una clínica estética a pesar de su enfermedad, pero ella reveló que tan solo había acudido para realizarse una prueba de covid-19.