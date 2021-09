Alejandra Rubio responde a los ataques de la hermana de Olga Moreno

Esta semana la hermana de Olga Moreno volvió a dar un puñetazo sobre la mesa. Raquel Moreno quiso defender a su cuñado, Antonio David Flores, después de que Alejandra dijera que el malagueño había hecho daño a sus hijos hablando mal de Rocío Carrasco. «Lo que faltaba…la pequeña Campos. Si aún no habías nacido. ¿Qué tienes tú que hablar de mi familia? Habla de la tuya que hay mucho que hablar. Campos, dejadnos en paz», dijo. Sus palabras provocaron mucho debate en redes sociales, no obstante, no ha sido hasta ahora cuando Alejandra Rubio le ha respondido, declaraciones que podrás ver si visualizas el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Aunque no quiere avivar guerras, sí que ha dejado claro que seguirá hablando de todo lo que se le pregunte en su trabajo como colaboradora de ‘Viva la vida’. No habrá tema tabú y ella no pondrá ninguna traba al tratar de ciertos asuntos, por lo que si próximamente se le plantea algo sobre Antonio David ella volverá a responder.

Más aún si se tiene en cuenta que tanto ella como su madre, su tía o su abuela son fieles escuderas de Rocío Carrasco. Todas ellas le han declarado su apoyo a Rociito dentro y fuera de los platós, pues la consideran una más de la familia. Esto las lleva a sacar la cara por ella y así se ha hecho patente durante toda la primera temporada de la docuserie, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Todavía hay que esperar para conocer más detalles de la segunda entrega, pero todo apunta a que si hay algún contratiempo ellas volverán a estar ahí pase lo que pase.

Alejandra Rubio es consciente de todas las críticas que recibe por hablar de asuntos que no son de su familia, pero ella insiste en que tratar la actualidad forma parte de su trabajo como tertuliana. Aunque esto puede llevarla a ser protagonista involuntaria de algunos escándalos, sabe que cuando aceptó trabajar en el magazine de fin de semana lo hizo sabiendo en lo que podía conllevar. La joven intenta dar la talla en su puesto de trabajo y cumplir con las expectativas de los directores, lo que lleva a pensar que muy pronto volverá a ser juzgada en redes sociales. Fueron muchos los que hace unos días cargaron contra ella, ya que consideraban que la vida de Antonio David Flores no era de su incumbencia. «¿Qué sabe la hija de Terelu de esto?», «Opinando Alejandra sin tener ni idea» o «Mejor que hable de su familia, que tienen mucha tela» fueron algunos de los comentarios que se pudo leer en el universo 2.0.

No es el único tema que Alejandra Rubio aborda en este vídeo. La joven también profundiza sobre cómo se encuentra en la actualidad y sobre cómo está su corazón desde que está ilusionada con Carlos Agüera. Hace solo unos días compartieron su primera imagen juntos y esta fue tomada en la casa que la joven tiene alquilada en Aravaca.