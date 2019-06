4 Uno de sus peores momentos

Hace poco, Rubio confesó que había sufrido episodios muy oscuros durante su niñez. Uno de los más amargos fue debido al acoso escolar: «A mí me encantaba ese grupo, porque hacían bailes, cosas de niñas… Yo siempre era la marginada. Les caía mal, no sé por qué. Yo era súper buena. Yo creo que las madres influyen en sus hijas, le decían quién era yo y me dejaban bastante de lado», decía.