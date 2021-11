Alejandra Rubio quiere ser actriz: esto desembolsa para cumplir su sueño

Alejandra Rubio ha probado suerte con diferentes retos. Tras iniciar un curso de moda y abandonarlo, se enroló en la carrera de Derecho y ahora sueña con ser artista. La joven ya se ha puesto manos a la obra y se ha inscrito en una escuela de interpretación de Madrid en la que ya ha comenzado a formarse. La hija de Terelu Campos se ha decantado por un centro llamado Juan Codina, donde, por cierto, ya se maneja como pez en el agua y donde además está haciendo grandes migas con sus compañeros. Pero ¿cuánto desembolsa para convertirse en actriz? Junto a 16 compañeros más, Alejandra Rubio ha iniciado su andadura para dar todo de sí y manejarse todavía mejor delante de las cámaras, un sueño que logrará gracias poco más de 700 euros el primer mes.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ya forma parte de un curso de formación regular y estará ocupada unas 15 horas cada semana en este curso. Un proceso que implicará dedicación y esfuerzo por su parte y en el que contará con la ayuda de escritores, directores y actores. Será ya a partir del segundo mes cuando el precio se reduce a la mitad, en concreto, a 340 euros, cifra que, a buen seguro, embolsa la propia Alejandra. La tertuliana ha mantenido en televisión que ella es autosuficiente y que desde hace años no depende económicamente de nadie, lo que hace pensar que se hace cargo de sus gastos.

La idea de Alejandra es tener las herramientas suficientes para tener mucha desenvoltura en los platós, tener su sistema de trabajo, ser aún más activa y quién sabe si ser actriz como otras famosas como Gloria Camila. Cabe recordar que a la hija de Ortega Cano le han dado la oportunidad de ser actriz en ‘Dos vidas’, serie en la que ella interpreta a Cloe y que ahora está nominada a los Rose d’Or Awards 2021. Poco a poco se ha hecho un hueco en el mundo de la televisión y este parece ser el sueño que persigue en este momento también Alejandra Rubio.

Parecía que Alejandra Rubio no quería saber nada de la tele hasta que se convirtió en colaboradora. Primero con su propio canal de MTMAD y después como tertuliana en debates de ‘La isla de las tentaciones’ o como fija en ‘Viva la vida’. Este fichaje provocó que ella y su madre fueran por primera vez compañeras de trabajo, una aventura que a ella le dio mucha seguridad. Eso sí, desde aquel momento las dos no han dejado de hablar de las trifulcas familiares que hay en su vida, aunque eso no siempre haya sido un tema cómodo para ellas.