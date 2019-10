Alejandra Rubio se ha ido haciendo su propio hueco en la fama. Aunque su entrada en la edad adulta estuvo marcada por las lágrimas que derramó en la fiesta que sus padres le organizaron por su 18 cumpleaños, la joven ya se enfrenta a la prensa sin reparo alguno, además de protagonizar su propio canal de ‘MTMAD’.

Ver esta publicación en Instagram Feliz cumpleaños Abu 🖤 Te quiero Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 18 Jun, 2019 a las 3:25 PDT

Ayer durante la fiesta de Halloween del parque de atracciones de Madrid la estudiante de derecho habló con la prensa y desveló cuál es su opinión ante la última noticia protagonizada por su abuela, María Teresa Campos. «Yo flipé, porque creo que es una cosa que no deberían hacer. Me parece muy mal», comenzaba la hija de Terelu. «Creo que todo hay que tomárselo con humor aunque esto es demasiado, todo tiene un límite y se ha traspasado. No sé si mi abuela va a denunciar, no he hablado de eso con ella, pero si fuera ella lo haría, hay que poner límite».

 

La noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos ha revolucionado la crónica social de España, pero también a sus amigos y, cómo no, a su familia. El titular publicado, que jugaba con un doble sentido, hizo pensar a muchas personas que la veterana profesional había fallecido y las reacciones no se hicieron esperar. Toñi Moreno se encontraba grabando ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuando leyó la fatídica noticia y las lágrimas y el llanto la ahogaron de tal manera que tuvo que parar la grabación. Terelu Campos y Carmen Borrego ya han dado su opinión sobre lo ocurrido y han desvelado que para las dos fue un trago muy amargo el de recibir mensajes de amigos que les daban el pésame por la pérdida.