Alejandra Rubio está pasando por una de las etapas más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como personal. Con respecto a esto último, la hija de Terelu Campos está más enamorada que nunca de Carlos Agüera, el malagueño que le ha hecho volver a creer en el amor. Los dos tortolitos ya no se esconden y ya es habitual verles juntos en todas partes. Este domingo, el joven ha tenido su primer contacto con la televisión y ha dejado a su chica boquiabierta en ‘Viva la vida’. ¡Ha nacido una estrella!

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Alejandra Rubio ha recibido una bonita sorpresa en ‘Viva la vida’ por parte de su chico. Carlos Agüera aparecía en un vídeo y le mandaba un saludo dejándole claro lo mucho que le quería. Algo que ha dejado sin palabras a la nieta de María Teresa Campos, quien no podía creer que su pareja se haya prestado a tal fin. «Con la vergüenza que le da«, decía tímidamente. Tras esto, el deportista malagueño pisaba el plató del programa de Telecinco y le entregaba un gran ramo de rosas a su chica.

Un precioso momento en el que se ha palpado la gran complicidad que tiene la pareja, así como el nerviosismo del joven. Este reconocía que no estaba acostumbrado y Alejandra Rubio le agradecía el esfuerzo que había hecho por aparecer en directo en Telecinco. Además, insistía en que iban a celebrar el día de los enamorados de lo más «tranquilos» y en la intimidad de su hogar. Con este paso, Agüera también hace una clara declaración de intenciones: por su chica haría cualquier cosa. Una prueba de que su relación está más afianzada que nunca.

El pasado mes de noviembre, Alejandra Rubio y Carlos Agüera aparecían juntos por primera vez en un acto público. En concreto, el joven acompañaba a su chica al desfile de Eduardo Navarrete para apoyarla. Una agradable velada en la que no estuvieron solos, también estaba Terelu Campos.

Carlos Agüera, uno más dentro del clan Campos

Está claro que la relación entre ambos está más que afianzada y prueba de ello es que Carlos Agüera es uno más dentro del clan Campos. Al comienzo de su noviazgo, lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos intentó mantener su vida privada en un discreto segundo plano. En concreto, hace unos meses la joven se mostraba molesta cuando su programa amenazó con enseñar públicamente una silueta de cartón a tamaño real con la imagen de su nuevo amor. Ahora ya no se esconde y no duda en gritar a los cuatro vientos su amor por el joven.

El hombre que le ha robado el corazón a la nieta de María Teresa Campos tiene 22 años, vive en Málaga y es muy deportista. Le encanta viajar y pasar tiempo con sus amigos de siempre. Tiene una estupenda relación con Terelu Campos, una de las primeras del clan en conocerle. “Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática”, explicaba la malagueña en ‘Viva la vida’. “Me lo presentó yo creo que diez segundos, no duró más. Y yo digo: ¿Cómo voy a ser simpática en diez segundos?”, afirmaba entre risas Terelu ante la mirada atenta de su hija.