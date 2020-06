Alejandra Rubio (20) está de nuevo ilusionada. Ella misma lo confirmaba hace unos días con una tímida sonrisa. La joven, a quien no se le había vuelto a conocer pareja desde que rompió con su ex, Álvaro Lobo, a principios de 2020, sale ahora con un chico con el que ya ha sido fotografiada en varias ocasiones. Pero, ¿quién es él, como dice la canción? ¿A qué dedica su tiempo libre?

El joven que desde hace unos días sale con la hija de Terelu Campos se llama Anastasio Vega. Tiene 28 años -en noviembre cumplirá los 29-, es de Segovia, aunque vive en Madrid, estudió Arquitectura y con sus amigos se hace llamar Tassio.

Curiosamente, este mismo nombre pero al revés, Oissat, es como él mismo ha denominado a sus bodegas. Anastasio, a sus 29 años, es dueño de una marca de vinos muy popular que ya le ha dado más de una alegría. Con Oissat ha formado parte de alguno de los eventos más importantes del país, también ha realizado algunas labores humanitarias y patrocina eventos deportivos. Sus vinos, tal y como él cuenta, son como él. «La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido«, declaró hace muy poco en una revista especializada.

Tassio también señala que sus estudios han sido claves en la elaboración de esos vinos: «Como arquitectO, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami… Con las enseñanzas he querido poner en valor la fuerza de la creatividad frente a la costumbre, a una manera de trabajar cuadriculada, sin aristas de libertad. Es el reflejo de mi vida: a base de trabajo y esfuerzo, mis padres y yo hemos conseguido sacar adelante una empresa de arquitectura e ingeniería de la que estoy muy orgulloso, pero siempre he querido impulsar esa llama interior que es la creatividad. Esa energía me llevó a moldear y poner en marcha la bodega. El vino para un arquitecto debe ser como un referente, porque en la vida todo es arquitectura».

Tal y como reflejan sus palabras, se trata de un chico trabajador que actualmente compagina su labor al frente de las bodegas con su estudio de arquitectura. Son sus dos pasiones y a ellas les dedica gran parte de su tiempo. El resto, el que le queda libre, es para sus amigos (algunos de ellos muy conocidos) y ahora también para Alejandra Rubio, con la que sale desde hace poco. De momento, han salido a cenar en varias ocasiones y han evitado posar juntos en sus respectivas redes sociales. Un dato: el pasado 27 de mayo ella posó como modelo para una foto artística de Oissat.