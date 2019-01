8 El triunfo del amor ante las críticas

Lobo sorprendía hace unos días con una declaración pública repleta de sentimiento: “Todo es difícil en el mundo en el que vivimos.. o eso quieren pintarnos, yo creo que simplemente es la forma de ver cada uno la vida, qué sentido tiene, que es lo que necesitas, lo que tienes totalmente claro que no quieres. Pero realmente los problemas y las dificultades tienen el grado que tú mismo le pintes. Poco a poco vamos superando etapas, dejando atrás día tras día… te paras a pensar echas la vista atrás y nos reímos.. problemas que veíamos como montañas ahora simplemente son pequeños escalones en el suelo y lo que nos asustaba siempre nos hizo más fuerte. He aprendido tantas cosas desde que estoy contigo, me has dado un poder que no tenía. Entender y responder tantas preguntas que con el tiempo me he ido haciendo. GRACIAS por este casi año que llevamos el uno al lado del otro luchando sin parar. Lo eres todo para mi🖤”.