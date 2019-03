5 Discusiones de pareja

Ambos coinciden en que entre ellos no existen grandes conflictos. Algo que refleja lo compenetrados que están. “Discutimos solo por tonterías, no tenemos discusiones grandes”, dice Alejandra mientras su chico añade: “las discusiones vienen por el ‘¿Qué me pongo?’, ‘¿Me queda bien?’…”.