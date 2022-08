Alejandra Rubio no tiene más remedio que disfrutar de un verano repleto de planes y vacaciones y es que el final de ‘Viva la Vida’ le ha dejado sin trabajo y con los fines de semana libres para hacer lo que le plazca. Sobre esto ha hablado la hija de Terelu Campos con sus seguidores, quienes se han atrevido a preguntarle cuestiones de lo más variopintas, aunque muchas de ellas han ido centradas en su incierto futuro profesional, ahora que no cuenta con un programa de televisión en el que seguir atesorando su papel como colaboradora. Ella tiene muchos planes en mente, aunque no ha dado aún pasos al frente para verlos materializados. Tampoco tiene sobre la mesa ofertas de trabajo que le pongan de nuevo frente a los focos.

A Alejandra Rubio no le han ofrecido ser colaboradora de ‘Ya es verano’, el programa de fin de semana de Telecinco que viene a sustituir a ‘Viva la vida’. No es colaboradora de este espacio porque simplemente no se lo han ofrecido, como así de claro lo ha dejado a sus seguidores de Instagram después de proponer una ronda rápida de preguntas y respuestas a las que ella se ha expuesto sin problema alguno. Tampoco ha recibido propuestas en firme de otros espacios de la cadena, por lo que por ahora se queda sin silla en Telecinco. Sin embargo, ella tiene claro que volverá a pisar un plató de televisión y que su regreso será más pronto que tarde, algo que no duda en ningún momento, como así ha respondido a otro de sus curiosos fans.

Hasta que la oferta que le lleve de nuevo a sentir el calor de los focos de un plató de televisión, Alejandra Rubio ha vuelto a trabajar para formarse como actriz. La interpretación es una de sus grandes pasiones, aunque aún no le han dado una gran oportunidad, por lo que entiende que todo es cuestión de esfuerzo y resultados. Así, reconoce que el próximo mes de octubre retomará sus clases de interpretación: “Me apetece muchísimo”. Pero no se olvida de otras fuentes de ingresos que le ayudan a mantener el alto tren de vida del que presume. Las redes sociales son su gran fuerte y quiere aprovechar este tiempo para sacarle el mayor partido, además de sacar adelante un proyecto del que aún no quiere dar más detalles, por lo que continúa siendo un misterio que se reserva.