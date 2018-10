7 Sus aspiraciones en el mundo de la moda

El pasado mes de septiembre la hija de Terelu Campos comenzó sus estudio de moda en una céntrica escuela madrileña, un arranque que para la joven no fue nada sencillo debido a la gran expectación mediática que genera. “El primer día no me esperaba a la prensa. De repente me encuentro a todo el mundo en la puerta y me agobié. Me iba el corazón a mil, no sabía donde meterme”, asiente Alejandra, que añade que tras hablar con los reporteros la situación mejoró: “Hablé con ellos y les dije que me habían hecho una faena. En general me tratan bien”, afirma.