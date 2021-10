«Me acompaña mucho en mi vida», ha admitido la hija de Terelu Campos y dejaba claro que estaba más enamora que nunca del joven.

Después de verse envuelta en una polémica familiar a raíz de sus diferencias con su tía, Carmen Borrego, Alejandra Rubio está pasado por una buena etapa. La hija de Terelu Campos está más enamorada que nunca y disfruta cada segundo de su pareja, el joven Carlos Agüera. La nieta de María Teresa Campos ha ido más allá y ha dado un importante paso con el que se ha encargado de afianzar su relación.

Este fin de semana, como muestra de que su relación va en serio y está más enamorada que nunca, Alejandra Rubio ha organizado un encuentro entre su padre y su pareja. «Fuimos a tomar algo con mi padre y muy bien. Le ha caído muy bien. Carlos es súper tímido y mi padre muy cañero«, ha relatado sobre el encuentro con una risa nerviosa.

Tras esto, Alejandra Rubio ha reconocido que su chico tiene una estrecha relación con su madre, Terelu Campos, con la que pasa mucho tiempo debido a que es la persona que vive más cerca de la joven. Además, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confirmado que también conoce a la familia de su pareja y ha reconocido, con una sonrisa de oreja a oreja, que se siente muy afortunada. «Estoy mucho con ellos cuando voy a Málaga. Ellos no opinan nada de las Campos, pero respetan que yo trabajo aquí, me conocen como soy«, relata. Alejandra Rubio también ha dejado patente que su relación con su tía sigue siendo tensa y que por ello no ha encontrado el momento para presentarle a su pareja: «No ha habido ocasión».

La hija de Terelu Campos y Carlos Agüera llevan tan solo unos meses juntos. Los dos jóvenes llevan una relación a distancia pero se ven siempre que pueden. Eso sí, sobre el futuro, Alejandra Rubio se muestra muy cauta e insiste en que el tiempo dirá si se irán a vivir juntos. «Me acompaña mucho en mi vida«, admitía. Lo cierto es que en las últimas semanas la joven se ha mostrado más abierta a la hora de hablar de su relación con el joven.

Grita a los cuatro vientos su amor por Carlos Agüera

Al comienzo de su noviazgo, lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos intentó mantener su vida privada en un discreto segundo plano. En concreto, hace unos meses la joven se mostraba molesta cuando su programa amenazó con enseñar públicamente una silueta de cartón a tamaño real con la imagen de su nuevo amor. Ahora ya no se esconde y no duda en gritar a los cuatro vientos su amor por el joven deportista malagueño que le ha robado el corazón. Cabe recordar que la joven confirmó su relación con Carlos Agüera después de desvelar que había puesto fin a su noviazgo con Álvaro Lobo después de dos años y medio.