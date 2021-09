“Que por pena se podía haber quedado en su casa. Hace daño a una persona y por pena no se está con nadie y debería saberlo», ha afirmado la joven.

«No me da ninguna pena», ha afirmado tajante Alejandra Rubio al ver que Edmundo ‘Bigote’ Arrocet rompía en lágrimas al contar cómo terminó su historia de amor con María Teresa Campos. «Que llore no me da pena porque Teresa ha llorado y mucho», añadía visiblemente molesta con el humorista y las confesiones que está realizando en ‘Secret Story’.

La joven se ha mostrado implacable en todo momento con el chileno reconociendo que no tenía ningún problema con él, pero que no aprobaba su actitud en el reality de Mediaset. «Hay que decir cuando hace las cosas bien o no». Todo como consecuencia de una extensa conversación que este ha tenido con Isabel Rábago donde afirmaba que volvió con la veterana comunicadora porque le «dio pena».

Nuevamente, la hija de Terelu Campos se ha referido al sonado mensaje con el que el chileno habría terminado su relación insistiendo en que su abuela no tenía necesidad de mentir. Edmundo negaba la versión de la veterana comunicadora quien dijo en su día que había terminado por wattsapp. «Mi abuela quedó mal contando eso, para mí es una humillación y no tiene ninguna necesidad de mentir en eso», aseveraba Alejandra. Añadía que no entendía que lo negase porque el mensaje existía y se podía probar. “Que por pena se podía haber quedado en su casa. Hace daño a una persona y por pena no se está con nadie y debería saberlo».

Durante esta conversación, Isabel Rábago le ha recordado a su compañero de reality que María Teresa Campos había estado muy enamorada de él y le preguntaba si no tenían pendiente una conversación. A lo que este contestaba: «La tendré algún día, pero te lo tiene que pedir el cuerpo».

Malestar en el clan Campos

La participación de Edmundo en el reality está generando cierta inquietud en el seno del clan Campos. Carmen Borrego, al escuchar que la expareja de su madre dijo que había estado con ella por «pena», cargó durante contra él. «Me das mucho asco. Eres un desgraciado», afirmó durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’. «Estar con una persona por pena es ser muy desgraciado. Esta familia ha respetado a Edmundo como no se merece que se le respete. La primera que lo ha hecho se llama María Teresa Campos».

La familia está muy pendiente de la matriarca a quien han aconsejado que no esté pendiente de la televisión. «Ella va a sentir mucho dolor si lo ve. Teresa aguanta mucho, pero el día que dice hasta aquí… Mi madre no quiere ver a a esa cosa, a Bigote Arrocet», aseguraba su hija. También reconocía que estaba intentando no hablar del tema: «No lo saca. Ayer le dije tiene que estar muy tranquila porque quien está quedando fatal es él».