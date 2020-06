Desde hace unas semanas hemos visto a Alejandra Rubio paseando por las calles de Madrid acompañada de un guapo chico, al que ya le hemos puesto nombre y apellidos: Tassio de la Vega. La hija de Terelu Campos se ha mantenido discreta ante esta nueva relación e incluso prefirió no dar muchos detalles de su ruptura con su ex, Álvaro Lobo. Pero este mismo lunes, Alejandra se sentó en el nuevo programa de Cristina Tárrega, ‘Animales nocturnos’, y habla por primera vez de la nueva ilusión que ha hecho que vuelva a sonreír tras su ruptura.

Alejandra Rubio cuenta en qué punto está su relación con Tassio

A pesar de que se le ha relacionado con Tassio de la Vega, gerente de las bodegas Oissat, ella ha querido asegurar que «en pareja no estoy. Estoy conociendo a una persona, pero en pareja no estoy«. Cristina Tárrega ha querido preguntarle si tiene un amiguito, a lo que ella ha asegurado que si y le ha preguntado por su nombre. «Se llama Tassio», ha respondido Alejandra Rubio visiblemente ruborizada por hablar por primera vez de esta nueva ilusión. Además, incluso se ha atrevido a contar cómo es Terelu Campos como suegra. «Mi madre como suegra es un espectáculo. Es la mejor suegra que se puede tener», ha asegurado muy orgullosa de su madre.

La presentadora ha querido sacar el lado más sensual de la joven y le ha preguntado qué le apetece en un día de calor, a lo que Alejandra ha respondido: «Siempre estar bien acompañada. Y ahora lo estoy«, además que ha confesado que no se considera una chica dulce. Por si fuera poco, ha asegurado que su animal favorito de la fauna es el lobo, por lo que ella se considera «una loba». Durante esta conversación, Tárrega ha caído en la cuenta de que a su expareja le decía Lobo y le ha querido preguntar si esta relación le había marcado: «A mí es que siempre me han gustado los lobos. No sé por qué». Tras sus palabras, también ha lanzado una pullita al que fuera su pareja: «Pero el nombre no indica la personalidad de la persona, ¿no?«, ha asegurado Alejandra.

Terelu Campos ya conoce a la nueva ilusión de su hija

Hace unos días, Terelu Campos también se pronunció al respecto y aseguró que ya conocía a Tassio de la Vega: «Me pareció una persona encantadora, cero ostentosa«. Este último comentario lo hizo en referencia a las declaraciones de algunos compañeros, entre ellos, Kiko Matamoros quien ha hecho hincapié en la buena posición económica del joven. «Ha dado el braguetazo», ha llegado a decir sobre la relación de Alejandra con Tassio. Según este, el arquitecto, de 28 años, vive en ‘Los Peñascales’, una de las tres mejores urbanizaciones de Torrelodones, en una casa valorada en unos tres millones de euros.