Alejandra Rubio está harta de la actitud de Carmen Borrego y ha dicho basta. Después de numerosas idas y venidas, la joven no ha querido quedarse callada y ha asegurado que está harta de los últimos movimientos de su tía. En concreto, el hecho de que la colaboradora de ‘Sálvame’ no le parara los pies a Kiko Hernández después de su sangrantes ataques a Terelu Campos ha supuesto la gota que ha colmado el vaso. La nieta de María Teresa Campos ha llegado a su límite y ha confesado que se siente avergonzada y no ha dudado en arremeter contra su la hermana de su madre.

Alejandra Rubio está enfadada y está harta de ver pasarlo mal a su madre debido a la actitud que ha tomado Carmen Borrego durante sus intervenciones en ‘Sálvame’. A pesar de no querer entrar al trapo, la joven ha querido salir en defensa de Terelu Campos y le ha parado los pies a su tía: «Me parece tan vergonzoso lo que mi madre está recibiendo de ella… Es una vergüenza, es mi familia y al final esto no es ser una buena hermana. Estoy muy cabreada».

La colaboradora de ‘Viva la vida’ está convencida de que su tía no se está dando cuenta del daño que le está haciendo a Terelu Campos y asegura que su tía lo pasará muy mal el día que eso ocurra. «Qué pena, no es consciente. Está en una burbuja, cuidada… la tienen en un pedestal, se están aprovechando de esa situación. Es evidente que le tiene miedo a Kiko Hernández», admitía. Ante esto, Alejandra Rubio arremetía contra el exgran hermano con cierta sorna: «Yo seré la niña de la curva, pero él lleva disfrazado mucho tiempo»

Alejandra Rubio quiere que se acabe la amistad entre Kiko Hernández y Carmen Borrego

Alejandra Rubio ha confirmado que Terelu Campos no está pasando por un buen momento y por eso quiere dar la cara por ella y así pararle los pies a su tía. «Me duele mi madre, ella siempre ha defendido a Carmen y he visto un cambio de actitud en mi madre», afirmaba la joven. Aún sabiendo que cuando llegue a casa se llevará una reprimenda, la nieta de María Teresa Campos no duda en decir lo que piensa y se ha llevado las manos a la cabeza después de ver el abrazo que se dio su tía con Kiko Hernández después de los ataques que este le propició a su madre.

«¿Qué abrace a una persona que está haciendo daño y se porta mal con nosotras? A ver si se acaba esa amistad… A ver si llega ese día en el que se pone como siempre y se acaba esta tontería…», expresaba con el semblante serio. Eso sí, a pesar de que es evidente el distanciamiento que hay entre tía y sobrina, la hija de Terelu Campos ha confirmado que este sábado felicitó a Carmen Borrego por su cumpleaños. «Le puse felicidades, soy educada…», admitía.