Alejandra Rubio no puede estar más feliz de la nueva etapa que ha iniciado al lado de su novio, Carlos Agüera. La pareja está instalada ya en su nuevo hogar después de haber pasado semanas intensas decorando la casa. Muy orgullosa del resultado está la hija de Terelu Campos, que se ha atrevido a compartir una instantánea de cómo ha quedado la entrada de su casa.

Sin embargo, ha querido lanzar una advertencia, con toque de humor, a su novio, que ha dejado por medio algunas cosas en la mesita del recibidor. «💖💜🧡 Qué mona estaba la entrada de casa hasta que @carlosaguera_ me deja los rotuladores y las cintas por medio 🤣», ha escrito Alejandra Rubio junto a la imagen donde enseña un rincón de su nueva casa.

Lo cierto es que dejando a un lado estos artículos que no esperaba encontrar en el recibidor, la casa parece estar decorada al detalle. Cuando entra en su nuevo hogar, la pareja lo primero que se encuentra en una mesita de madera con estructura metálica. Sobre este mueble han puesto algunos libros, un jarrón con un dibujo de caras, un ambientador y una bandejita para poner las llaves o las mascarillas.

Alejandra Rubio enseña la entrada de su nueva casa

Aunque en la perspectiva que muestra no se ve ningún cuadro colgado en la pared, Alejandra y su novio ha querido poner una especie de lámina con un mensaje debajo de la mesa de la entrada. Lo que sí han decidido colgar en la pared es un espejo redondo, con la finalidad de verse antes de salir de casa y de hacerse alguna que otra foto también. Hay que recordar que Alejandra es, además de colaboradora de televisión, ‘influencer’, por lo que tiene que compartir muchas instantáneas de sus looks.

La mudanza a esta casa dio mucho que hablar en los platós de televisión. Y es que un testimonio de una persona anónima sobre una posible pelea entre Alejandra Rubio y su novio cuando estaban eligiendo los muebles para su casa fue muy comentada. Terelu quiso salir a defender a su hija y dejó claro, en primer lugar, que muchas parejas tienen opiniones diferentes cuando se eligen muebles para una casa.

La hija de María Teresa Campos prefirió no darle importancia al tema y dio su opinión: «Yo creo que no hay más, se llevan muy bien, hacen muchas cosas juntos», declaraba. No dudó en confirmar que tiene mejor sintonía con él que con otras parejas que ha tenido Alejandra Rubio: «Es que además hacen muchas cosas juntos». La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ confirmaba que la pareja se muda un «poco más lejos» de su casa de lo que viven ahora, lo que no le hace mucha gracia: «Pero me aguanto evidentemente. A lo mejor salgo ganando, porque los tengo cenando en casa una noche sí y otra también».

