Alejandra Rubio lleva toda su vida en el foco mediático por ser hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos . Pero de esto no ha sido siempre consciente. Ella misma ha desvelado en el programa de Mtmad de Nagore Robles y Alba Carrillo, ‘Nos hemos liado’, en qué momento y con qué edad fue consciente de quién era su familia. Además, se enteró en un lugar en concreto. Y no, no fue su familia quien le habló de quién era.

La joven habla del momento en el que se enteró de que era famosa

«Yo no era famosa como tal, lo era por mi abuela y mi madre. Como a los 10 u 11 años supe que era famosa, me enteré en el colegio, pero sobre todo por los padres de mis compañeros. Los padres de los niños hablan en casa y los niños se enteraron de quién era yo», ha empezado diciendo sobre cuándo se enteró de quién era y de la familia a la que pertenecía.

Muchos de sus compañeros eran también hijos de padres famosos, por lo que no notó en ningún momento presión: «He ido a un colegio con gente que tenía padres mucho más famosos que yo. Iba a clase con el hijo de un directivo de Antena 3, por ejemplo, no sé si se puede decir. Pasé toda mi vida en el colegio, éramos todos del mismo clan», ha declarado rotunda sobre el colegio al que acudió. Cabe destacar que Alejandra Rubio pasó toda su vida en el colegio Santa María de los Rosales, centro educativo al que acudió la Princesa Leonor y en el que todavía está la Infanta Sofía.

En su colegio había padres de alumnos más famosos que su familia

Alejandra Rubio ha querido confesar que también pasó malos momentos en el colegio, sobre todo con niñas que fueron especialmente malas con ella: «Había niñas que eran más malas conmigo. Sus madres le contaban. Tenía mucho ‘hater’ en el colegio por quien era mi madre. Si madre no podía ir a recoger por ejemplo unas entradas para alguna función e iba otra persona en su lugar decían que vaya tela la madre de Alejandra que manda a otra persona», ha reconocido. Pero no es de lo único que ha hablado durante esta sorprendente entrevista. Alejandra Rubio cuenta cómo lleva su trabajo con las redes sociales y el motivo por el que no publica fotos junto a su chico.