Terelu Campos y Makoke se han enfrentado de forma pública. Si en el pasado ambas mantuvieron una estrecha relación, en la actualidad la amistad es inexistente. «Yo a Makoke la considera una conocida», no ha dudado en afirmar la colaboradora quien apunta a una «razón de peso» para este distanciamiento. Ahora, Alejandra Rubio ha descubierto la principal raíz del conflicto.

Este nueva guerra mediática tiene su inicio en los pasillos de Mediaset. Aunque Terelu no ha querido entrar en detalles y desvelar el motivo, su hija sí que ha hablado en profundidad del tema. La joven ha recordado que hace meses Makoke se molestó mucho con ella cuando defendió en el plató de ‘Viva la vida’ a Kiko Matamoros. «En publicidad vino a decirme muchas cosas muy enfadada y gritando. Había mucha gente delante y yo no quise discutir. Yo le dije que no iba a entrar por el cariño que le he tenido y porque es mayor que yo y la respeto. Mantuve la calma».

La amistad de Alejandra Rubio y Marta López

Este incidente parece ser el principal detonante de la rivalidad entre Makoke y Terelu, pero no es el único. Cuando la colaboradora se separó de Kiko Matamoros, la hija de María Teresa Campos pronto tomó partido por su amigo. Sin embargo, Alejandra Rubio ha negado que su madre haya mantenido una estrecha relación con Makoke. «No han sido amigas íntimas nunca. Han pasado muchas cosas». La joven ha incidido en su buena conexión con Marta López, actual novia de Kiko Matamoros. «Ella es una de mis íntimas amigas y no sé por qué nadie se tiene que ofender por esa relación».

A pesar de las diferencias que ha mantenido con Makoke, la joven ha insistido en que le guarda estima. «Yo le tengo mucho cariño a Makoke, pero no tengo mucha relación con ella. Simplemente no tengo la misma relación que tengo con Kiko Matamoros. Para mí esto, que nuestras madres se lleven mal, hubiera significado muchísimo en el pasado, pero ahora no tengo la misma relación con Anita. Es algo de ella y no me meto».

La trifulca que mantuvo Terelu con Makoke en el plató de Mediaset disgustó por completo a la hija de María Teresa Campos. «Ayer mi madre se fue a casa fastidiada porque tuvieron un enfrentamiento aquí», ha contado Alejandra Rubio. Terelu, quien acostumbra a mantener la templanza durante su trabajo delante de los focos, fue tajante con su compañera. Negó ser su amiga y la llamó «conocida» ante la sorpresa de esta. También afirmó no confiar absolutamente nada en ella. «Hay un motivo por el que nuestra relación ha cambiado, pero no lo voy a decir porque no me fío de que Makoke no lo haga público», añadió.

Te interesará saber...