Alejandra Rubio ha reconocido que está «un poco alucinada» viendo todo el revuelo que se está montando en su familia tras los desafortunados audios de Paola Olmedo, mujer de su primo, y las posteriores declaraciones de Carmen Borrego en una entrevista. La hija de Terelu Campos ha salido en defensa de su tía y ha criticado abiertamente la actitud que ha tomado el hijo de esta con la prensa.

Alejandra Rubio cree que ha sido una semana dura para Carmen Borrego e insiste en que no tiene la culpa de cómo se han desarrollado los acontecimientos después de que salieran a la luz los famosos audios de Paola. Hace hincapié en que todo lo que habló su tía en una entrevista, donde echaba más leña al fuego, estaba pactado con su hijo y la mujer de esta. Por eso, no entiende qué está pasando. «No entiendo los problemas que vienen, no entiendo la actitud de mi primo y su mujer con la prensa viniendo de la familia que venimos… Me da un poco de cosa ver esas imágenes con la prensa, en las que ella da un codazo… No lo comparto, no lo compartimos ninguna de nosotras», explica.

La hija de Terelu Campos está convencida de que su primo debería haber adoptado otra actitud con ellas por mucho que se haya posicionado al lado de su mujer. «Él no lo ha entendido. Hubiera sido tan fácil todo… Han pillado a tu mujer, haces unas declaraciones, todo aclarado. Le han tendido una trampa, pido perdón y se acaba. No entiendo la necesidad de hacerle esto a Carmen«, insiste.

La colaboradora de televisión también espera que esto no vaya a más y no afecte a la relación que tenían madre e hijo puesto que considera que son una familia. Es más, reconoce que le daría pena que no fueran a cenar a casa de su tía por Navidad. «No hemos dicho nada, hemos estado bastante relajadas. Mi tía ha sido demasiado diplomática», admite de forma sosegada.

Alejandra Rubio insiste en que no conoce del todo a Paola

Por otro lado, Alejandra Rubio ha sido muy clara y ha vuelto a dejar entrever que no conoce en profundidad a Paola. Sabe que su primo está muy enamorado de ella, muy «enganchado», y cree que no han tenido tiempo para conocerse del todo antes de pasar por el altar. «Cuando estaba aquí (‘Viva la vida’) hay gente que ha comentado que tenía que llamar a su novia. Se ha casado muy pronto y no la ha conocido suficiente. Yo no la conozco lo suficiente como para decir que le manipular. Le veo enamorado, muchísimo, y van a tener un hijo. Te puedes poner al lado de tu mujer, pero no haciendo daño a tu madre», insiste la joven.