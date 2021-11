Después de verse envuelta en las diferentes polémicas familiares, Alejandra Rubio se aleja de los conflictos y se centra en su faceta profesional y personal. De hecho, ahora las une. La hija de Terelu Campos está viviendo un dulce momento desde que haya encontrado el amor al lado de Carlos Agüera. De hecho, el joven incluso conoce ya a la matriarca del clan y abuela de su novia, María Teresa Campos. Pero por si fuera poco, todavía dan un paso más allá y afianzan su relación ¡desfilando juntos! Ellos dejan atrás los típicos posados en photocalls y ante los medios gráficos para convertirse en los protagonistas del último desfile de Eduardo Navarrete, que ha tenido lugar en el Mercado de San Antón, con todo el público en las inmediaciones del centro comercial, convirtiéndose en los espectadores del show. Además, SEMANA ha podido ser testigo de todo lo acontecido y ahora os lo contamos. Sigue leyendo.

Eduardo Navarrete ha presentado su nueva colección de moda inspirada en su paso por ‘MasterChef Celebrity’

El diseñador ha presentado su colección ‘Supermercados Navarrete’ tras su participación en MasterChef Celebrity. Un programa que ha marcado también su carrera como modisto y ha querido plasmarlo con esta colección. Navarrete se ha inspirado en la cotidianidad y los productos de los supermercados para su nueva colección, en la que presenta looks con estampados digitales en tejidos nobles y siluetas que van desde vestidos largos a total looks y piezas de Street wear. A las prendas que perfilan la identidad de sus diseños, se suma también una icónica y original puesta en escena, que se desliga de desfiles tradicionales. Las grandes protagonistas han sido Terelu Campos y Alejandra Rubio. Pero, tal y como hemos dicho anteriormente, no han estado solas: les ha acompañado el novio de la joven, Carlos Agüera.

Esta ha sido la primera vez que Alejandra y su novio acuden a un acto público juntos. Eso sí, no han querido hablar con la prensa que se encontraba cubriendo el evento. La hija de Terelu Campos se ha mostrado esquiva con las preguntas de los medios de comunicación y ha preferido marcharse sin responder. Posteriormente, ha subido a la terraza del Mercado de San Antón para disfrutar de una agradable velada en compañía de su novio y de su madre, donde han estado intercambiando opiniones sobre el fabuloso desfile del que SEMANA ha podido ser testigo. Os mostramos algunas imágenes en exclusiva:

Vídeo: SEMANA

Los rostros famosos que han desfilado para Eduardo Navarrete

No han sido los únicos invitados que han desfilado para el popular modisto. Además de Alejandra Rubio y Terelu Campos lo han hecho Verónica Forqué, David Bustamante, el rapero Arkano, Carmina Barrios, Belén López, Vanesa Romero, Lorena Castell, Samantha Hudson, Carmen Farala, Eva Isanta, Daniela Santiago, Miki Nadal, entre otros rostros conocidos que no han querido perder la oportunidad de desfilar para él.