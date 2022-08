Después de años intentando que se sentara en el ‘Deluxe‘, Alejandra Rubio ha pisado el programa de Telecinco este viernes. Lo ha hecho en una ocasión especial: el regreso de su madre, Terelu Campos, como presentadora del espacio. La joven se ha abierto en canal y ha hecho frente a numerosas de las polémicas en las que se ha visto envuelta. En su charla en el programa, la nieta de María Teresa Campos ha advertido a su madre sobre sus amistades y se ha deshecho en halagos a la hora de hablar de su padre, Alejandro Rubio.

A lo largo de los últimos años, Alejandra Rubia ha sido la diana de algunas de las críticas más feroces de los colaboradores de ‘Sálvame‘. Aunque entiende que su madre haya vuelto al programa, sabe que debe advertirla y abrirle los ojos. La joven insiste en decirle a su madre que tenga cuidado con aquellos que le rodean. «Es un sitio en el que se nos ha hecho mucho daño. Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga. Tú tienes tus amigos, con los que yo considero que son tu familia. No me gusta que llames amigo a alguien que no lo es», le echa en cara a la presentadora.

Después de esto, Alejandra Rubio se ha querido centrar en la educación que le han dado sus padres y ha reconocido que Terelu Campos le ha protegido en exceso y es por ello que ha conectado más con su padre, quien está alejado del foco mediático. «Le escucho mucho, a ti te escucho, pero igual un poco menos», decía ente bromas. Por otro lado, la nieta de María Teresa Campos también ha admitido que el carácter de su padre es muy diferente al de la presentadora y es por eso que llega a empatizar más con él. «Le admiro mucho como es. Trabaja mucho, tiene muy claro lo que quiere en su vida, si tiene un problema, tiene una solución. Es muy resolutivo, tiene mucha más mente fría que nosotros», cuenta. Además, reconoce que nunca le han fallado sus padres, ni tampoco decepcionado.

Se deshace en halagos a la hora de hablar de su abuela

Por otro lado, Alejandra Rubio también ha querido dejar claro que su abuela nunca ha hecho diferencia entre sus nietos, aunque pone en valor que ella estuviera en los medios desde que nació. «Tengo mucha afinidad con ella, siempre nos ha gustado lo mismo. Me da muchos consejos. Tiene cosas de abuela, a veces me regaña mucho«, cuenta y se llega a emocionar cuando ve antiguas imágenes de ella con la veterana comunicadora.