Si bien esta semana Patricia Pardo sorprendió a la audiencia presentando a última hora ‘Ya es mediodía’, quien se ha llevado la sorpresa este jueves ha sido ella misma. Y es que la gallega ha confesado frente al público que justo cuando se encontraba en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ su hermana ha dado a luz. Lo ha comunicado la sustituta de Ana Rosa en el espacio de televisión, donde ha confirmado la excelente noticia. Aunque estaba muy ilusionada con la llegada de su sobrina, hay un detalle que no hubiera esperado que se produjera: que fuera su tocaya. «Mi hermana Tamara se ha puesto de parto esta misma mañana y he sido tía (…) Estaba yo en actualidad y me ha mandado la foto, es muy riquiña». ha dicho la de Galicia tremendamente emocionada.

Ella guardaba la esperanza de que el bebé llevara su nombre, pero finalmente su hermana Tamara se ha decantado por un nombre distinto. El escogido ha sido Marina, una decisión que ha tomado en el último momento, según ha confirmado Patricia Pardo. «Como no lo sabíamos, esperaba que me diera una sorpresa», ha explicado la conductora este jueves. Finalmente no ha sucedido, aunque Patricia no puede estar más dichosa y es que ella y su hermana se adoran.

Fue justo en el mes de enero cuando Patricia recibió una sorpresa por parte de su hermana Tamara y su sobrino Manuel, algo que le emocionó hasta tal punto que lloró ante millones de espectadores. «No me puedo creer que estéis aquí. Mi hermana es la persona más tímida sobre la faz de la tierra. Yo también lo soy, pero ella todavía más», dijo Patricia entonces. Estaban deseando verse y abrazarse, lo que llevó a la gallega sobre lo que siente por su hermana y sobre todo por su sobrino, una de las personas que más quiere en el mundo. «Es el niño más guapo que hay sobre la faz de la tierra y además es mi ahijado. Os quiero mucho y estoy deseando veros. Mamá tiene que estar en casa desmayada, le mandamos un beso. Muchas gracias porque sé que estas cosas no te gustan nada. No me lo puedo creer. Os quiero mucho», comentó.

De momento, en sus redes sociales no ha posteado ninguna imagen de su nueva sobrina, quien, a buen seguro, ejercerá de compañera de juegos de sus hijas. La presentadora de televisión hace algún tiempo decidió separarse de su marido, una ruptura sobre la que no ha dado detalles, pero que ha supuesto un giro de 180 grados a su vida.