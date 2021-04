Mercedes Milá ha posteado en sus redes sociales un alegato a favor del testimonio de Rocío Carrasco que ha sido muy comentado por sus seguidores.

Mercedes Milá fue uno de los casi 4 millones de espectadores que estuvieron pegados a la pantalla este miércoles en Mediaset. La presentadora sintonizó la cadena y vio a Rocío Carrasco en su docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, un relato que le erizó la piel y tras el que ha querido pronunciarse. Sin miedo alguno y teniendo claro qué opina sobre el dolor de Rocíito, la catalana ha gritado a los cuatro vientos que apoya a la hija de Rocío Jurado. Cree que su testimonio desgarrador puede ayudar a muchas mujeres que han pasado por su misma situación y así lo ha expresado a través de sus redes sociales. «Anoche Rocío Carrasco volvió a ser la voz más nítida de las miles de mujeres destruidas en nuestro país. Ellas se reconocieron porque saben que dice la verdad. La sutileza del maltrato llega al extremo que sea necesario con tal de aislar y matar a la víctima. Como si el hombre que agrede necesitara destruirse a si mismo, llega hasta donde haga falta en su camino de dolor. Él no se soporta porque esa mujer es su espejo, por eso se torna sutil en el mal», comienza diciendo Milá en su última publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@lametazo)

En este mensaje no solo se refiere a su expareja, Antonio David Flores, también a sus hijos con los que actualmente no tiene relación. Ni con David ni con Rocío Flores tiene contacto, no obstante, Mercedes Milá considera que todo se debe a la manipulación de él. «Cada dolor e impotencia se repite y se clona. La manipulación de los hijos es su obra maestra. Ellos llegan a negar a la madre hasta donde el padre consigue que lo hagan y ella se da cuenta de todo y calla para no dañarlos más, para no perderlos. Ese dolor es inaguantable, pero lo soporta porque son sus hijos, han pasado nueve meses en su cuerpo y han salido de él al darles la vida. ¿Cómo no va ese hombre a hacer lo que sea para anular esa potencia extraordinaria?», continúa. Sus palabras llegan días después de que Rocío Flores espetara ante la audiencia que lo que su madre había explicado en televisión no era del todo cierto. «Mi padre no es así, las cosas no son así. Ni David ni yo podemos más», dijo la joven en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

En su alegato denuncia que ella ha elegido las mejores herramientas para explicar a la audiencia cómo se siente tras 20 años de silencio. La presentadora tiene claro que alzar la voz es la mejor opción y, por ello, presagia un futuro alentador para ella. «Nuestra sociedad tiene armas para proteger a las mujeres destruidas, tiene armas que no siempre se usan y que, visto lo visto anoche, están llenas de agujeros negros. Rocío Carrasco acertó cogiendo la mano de Adrián Madrid y Oscar Cornejo, los dueños de la productora @lafabricadelatele y ayudada por ellos y todo su extraordinario equipo, iluminar con su verdad los platós de Mediaset donde tantas mentiras habían crecido durante veinte años.

Su voz, su emoción, su inteligencia y su dignidad dejaron un legado de honradez que no puede quedar sin respuesta«, ha escrito.